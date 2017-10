Leht: Venemaa ründab NATO sõdurite nutitelefone

Venemaa on avanud sõjas NATO-ga uue rinde ning kasutab Lääne sõjaväeametnike sõnul ära liitlasvägede sõdurite kõige kaitsetumat kohta - nutitelefone, kirjutab ajaleht Wall Street Journal.

Leht kirjutab, et NATO liikmesriikide sõdurite, ohvitseride ja valitsusametnike sõnul on Venemaa sõjaväelaste telefonides tegutsenud juba mõnda aega. Nii püütakse hankida operatiivinfot, vägede jõudu hinnata ja sõdureid hirmutada.

USA ja teiste lääneriikide ametnikud on kindlad, et kampaania taga on Venemaa, sest selle iseloom viitab riigi tasandil koordineerimisele ja selleks kasutatakse aparaate nagu luureelektroonikaga varustatud droonid, mis tsiviilisikute kätte naljalt ei satu.

Kampaania sihtmärgiks on sel aastal Poola ja Balti riikidesse paigutatud 4000 NATO sõdurit, kelle ülesanne on kaitsta alliansi Euroopa piiri Venemaa eest, ütlevad Lääne sõjaväeametnikud.

USA armee kolonelleitnant Christopher L'Heureux asus juulis juhtima NATO baasi Poolas. Mõni aeg hiljem tuli ta ühel päeval laskeõppuselt tagasi ja avastas, et tema iPhone'i on häkitud. L'Heureux' sõnul püüdis häkker tungida tema telefoni Vene IP-aadressilt.

"Sellel oli väike Apple'i kaart ja selle keskel oli Moskva," ütles sõjaväelane ja lisas, et häkitud oli veel vähemalt kuue talle alluva sõduri telefoni või Facebooki-kontot.

L'Heureux arvates oli see hoiatuseks, et Vene luure jälgib teda, suudab tema paroolidest läbi murda ja tahab tema sõdureid hirmutada.

Mõned Lääne ametnikud on öelnud, et kriisiolukorras võidakse häkitud telefone ära kasutada, aeglustamaks NATO vägede vastust Vene sõjaväe tegutsemisele. Näiteks võib juhtuda, et komandöri telefon saadab alluvatele libakäske.

Libakäsklused, isegi kui neid tõeseks ei peeta, külvavad segadust ja aeglustavad reageerimist. Ka on sõjaväe juhtimiskeskusesse toodud häkitud telefoniga võimalik tundlikku infot hankida.

Uurimine näitab, et Venemaa on kasutanud kaasaskantavat telefoniantenni ühe Eesti baasi ümbruses telefonidesse pääsemiseks. Seade võttis vastu mobiilidelt saadetud andmeid ja ka kustutas infot.

Lätis olevat ühele USA sõdurile lähenenud spordivõistlusel isik, kes pildunud hooletult detaile tema eraelu kohta, rääkis NATO-le lähedane allikas.

Samasugune lugu juhtunud ka Poolas. Mõlemal puhul kahtlustatakse Vene agente.