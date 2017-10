Peremeditsiini arst-resident: praktikat jääb väga väheks

Soomes kestab peremeditsiini residentuur kuus aastat, Eestis aga poole vähem ehk vaid kolm aastat. Selline korraldus vastab küll Euroopa Liidu kehtestatud miinimumnõuetele, kuid ei ole perearstidele vajalike oskuste omandamiseks kaugeltki piisav, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Meil jääb täna peremeditsiini õppest välja ka selline asi nagu taastusravi või rehabilitatsioon, aga see on väga suur osa patsientide sellises käsitluses. Meil praegu puudub täiesti silmahaigustealane väljaõpe, mis, ma arvan, on tegelikult üsna sage. On palju teisi asju ka ja rohkem tahaks ikkagi süvendatult saada õppida asju, mis on vajalikud," selgitas Tartu ülikooli peremeditsiini ja rahvatervishoiu kliiniku juhataja Ruth Kalda.

Peremeditsiini residentuur on erialade vahel tsükliteks jagatud. Ajanappuse tõttu on tekkinud palju ka ühekuulisi tsükleid, mis professor Ruth Kalda sõnul tekitavad stressi residentidele ja ei ole õppetöös efektiivsed.

"Sa lähedki alguses osakonda, sa oled võõras. Väga palju oleneb ka juhendajast. Sa nii-öelda elad sisse, sa saad tuttavaks osakonna õdedega, kuidas see korraldus on, mida sa täpselt hakkad tegema. Siis sul on kaks nädalat asjad enam-vähem selged ja siis sa juba lahkud järgmisesse osakonda ja kõik hakkab otsast pihta. Praktikat jääb väga väheks," rääkis peremeditsiini arst-resident Janne Haar.

Tartu ülikool on korduvalt taotlenud peremeditsiini residentuuri pikendamist vähemalt neljale aastale. See tähendaks riigile vähemalt mõnemiljonilist lisakulu.

Sotsiaalministeeriumi hinnangul saavad perearstid kolmeaastase residentuuri jooksul kõik õppekavas nõutud oskused kätte, kuid korralduses on tõesti vajakajäämisi.

"Residentuuri korraldus on üks laiem teema, mida sotsiaalministeerium ja ülikool peavad kindlasti lähiaastatel omavahel arutama. Kuna aastal 2020 ka residentuuri rahastamise korraldus muutub, siis sellega seoses on kõik teemad laual ja me võtame seda laiemalt kui ainult perearstide residentuuri pikendamine," ütles sotsiaaministeeriumi tervisesüsteemi arendamise osakonna juhataja Agris Koppel.