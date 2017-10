Kataloonia isesseisvusreferendumil vaatlejana osalenud Vabaerakonna esimehe Artur Talviku sõnul vajaks Kataloonia ja Hispaania suhete taastamine Euroopa Liidu poolset vahendajat ja see võiks olla väljakutse Eestile. Riigikogu sõltumatu saadik, väliskomisjoni esimes Marko Mihkelson ütles, et ta ei näe, et Euroopa Liit saaks dialoogi taastamisel initsiatiivi haarata.

Katalaanide kutsel käis koos 33-liikmelise delegatsiooniga, kuhu kuululus nii rahvusparlamentide kui Euroopa Parlamendi liikmeid, Kataloonia iseseisvusreferendumit vaatlemas Vabaerakonna esimees Artur Talvik. Kohtumisel Kataloonia välisministeeriumis arutati, kuidas taastada dialoog Kataloonia ja Hispaania keskvalitsuse vahel, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Katalaanide põhiline soov oli, et Euroopa või maailm võiks leida vahendaja, kes taastaks dialoogi, mis on väga kaua aega pooleli ja mida katalaanid on väga kaua tahtnud," ütles Talvik.

Talviku sõnul vaagiti vahendajatena erinevaid riike, teiste seas ka Eestit.

"Mina arvan, et see oleks Eesti välispoliitikale tõsine esimene ja päris väljakutse.Et lihtsalt koosolekuid juhtida - see ei ole keeruline, vabandust väga. Aga lahendada rahvusvahelisi keerulisi diplomaatilisi olukordasid - see oleks tõeline väljakutse," arvas Talvik, kelle sõnul pakkus ka Islandi esindaja Eestis või ka Lätit vahendajaks.

Riigikogu väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson ütles, et ta ei näe võimalust, et dialoogi vahendamise initsiatiiv tuleks Euroopa Liidu riikide seast.

"Ma ei näe küll praegu seda, kuidas vahendus Euroopa Liidu poolt võiks aset leida, kui me oleme kõik ühest küljest selgelt arvamusel, et tegemist on Hispaania siseküsimusega ja kui ka Hispaania valitsus sellist vahendamist ei küsi, siis ei ole küll see praegu kujutletav," ütles Mihkelson.

Mihkelson leidis, et suhete parandamiseks ning dialoogi suunas liikumiseks tuleks astuda samm tagasi ja mitte kiirustada.

"Mulle tundub, et kõige olulisem on, et nii Kataloonia president Carlos Puigdemont, kes on siin lubanud siiski selle nädala jooksul iseseisvus välja kuulutada, et ta selle sammuga ootaks ja ka teisest küljest keskvalitsus, kui on räägitud võimalikust artikkel 155 rakendamisest ehk siis otsevalitsemise kehtestamisest kataloonia üle, need oleksid sammud, mis viiks muidugi otse väga suurde põhiseaduslikku kriisi," rääkis Mihkelson.

Vabaerakond pole rahul Eesti seisukohaga ning annab esmaspäeval parlamendis üle arupärimise välisminister Sven Mikserile.

"See on põhjalik ja me küsime, miks Eesti ei tauninud seda vägivalda, mis seal toimus ja kuidas üldse välisministeerium suhtub rahvaste enesemääramise õigusesse," ütles Talvik.