Pärnu lennujaam suudab paari aasta pärast teenindada 50 000 reisijat aastas

Plaani kohaselt valmib lennujaam 2020. aasta kevadel ja suudab teenindada ligikaudu 50 000 reisijat aastas. Riik eraldas renoveerimistöödeks 20 miljonit eurot, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Täna me oleme kokku leppinud, et me ehitame selle lennujaama sobilikuks ikkagi tšarterlennuki suuruste jaoks. See tähendab 70, maksimum 80 reisijat ühel lennul saabub siis Pärnusse. Tallinna lennujaam eelkõige võtab kohustuseks selle lennujaama käitamiseks, väljaehitamiseks, rekonstrueerimiseks ja Pärnu omavalitsus koos ettevõtjatega võtavad Pärnu kui sihtkoha turundamise enda peale. See tähendab, et ka nemad teavad, mis tooteid Pärnu tahab müüa, millised on need segmendid ja sihtkohad, kust turistid hakkaksid siis lennuvärava kaudu Pärnusse saabuma," rääkis Piret Mürk-Dubout.