Järgmisest aastast on saadaval uus raamatupidamistarkvara

Järgmise aasta algusest rakenduv Aruandlus 3.0 projekt peaks ettevõtjate ja raamatupidajate elu lihtsamaks tegema, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Tänasest andmete deklareerimisest, kus kord või kaks kuus sisenetakse kuskile keskkonda ja sisestatakse andmed ja laaditakse fail üles, minnakse andmevahetuse peale, kus masinad omavahel suhtlevad, ettevõtte raamatupidamistarkvara suhtleb MTA või statistikaameti tarkvaraga ja seda saab automatiseerida nii et inimkäsi sinna vahele ei peaks enam aruande esitamiseks sekkuma," selgitas MTA peadirektori asetäitja Rivo Reitmann.

Uue süsteemiga liitumiseks tuleb täiendada kasutatavat raamatupidamistarkvara.

Kõigil ei pruugi ülevõtmine siiski väga libedalt minna, arvab tarkvaraarendaja Taavi Hõbejõgi, kes hindab sammu pikas perspektiivis ikkagi väga positiivseks.

"Kindlasti tekitab see arenduse poolelt probleeme, sest meil on asi lihtne, meil on XT integratsioon tehtud, aga kõikidel teistel, kel see tegemata on, läheb see integratsiooni pool suhteliselt vaevaliseks ja ma kardan, et 1. jaanuariks väga palju asju laivi ei lähe. Mina ootan eelkõige et tuleks uued lahendused maksuameti poolt, mis ei ole ainult palgaarvestus, vaid eelkõige käibemaks ja muud andmed," rääkis ERPLY Books äriarenduse juht Taavi Hõbejõgi.

Selles suunas maksuamet praegu liigubki.

"See on küll vabatahtlik, aga see loob mugavust oluliselt juurde ja ma loodan, et tarkvaraarendajad tulevad sellega kaasa, kes mitte 1. jaanuarist, vaid siis ilmselt tulevikus. See on alles esimene faas, tulevikus tahame seda kindlasti laiendada nii et kogu suhtlus käiks masinate vahel riigi ja ettevõtja vahel," ütles veel Rivo Reitmann.

Reitmann rõhutas, et mingit tähtaega uuele süsteemile üleminekuks ei ole ning kes ei soovi, ei pruugi seda üldse teha.