Tallinna ümbruse koolides napib õpetajaid

Tallinna ülikooli õppeprorektor ütles "Aktuaalsele kaamerale", et vahest peaks rohkem üliõpilasi tulevasteks õpetajateks koolitama. Kuid õpetajad ise arvavad, et õpetajatöö ei tasu end ära, kui tuleb eluaseme laenu võtta või lapsi kooli saata. Seetõttu on raske noori õpetajaid leida.

Lastel tundub energiat jätkuvat - vähemalt mõneks veerandiks. Teine lugu võib olla õpetajatega - neil tuleb näiteks Tallinna külje all Jüri gümnaasiumis ära teha ka puuduvate kolleegide töö.

"Augustis jäigi meil leidmata neli õpetajat. Nende koormused me jagasime olemasolevate õpetajate vahel lihtsalt ära," ütles Jüri gümnaasiumi direktor Maria Tiro.

Põhjusi on kaks - viimase kümnendi jooksul kool aina kasvab. Tänavu suurenes õpilaste arv eelmise aastaga võrreldes 60 võrra. Teine põhjus - noored naisõpetajad lähevad lapsepuhkusele - praegu on minemas neli. Kvalifitseeritud ehk magistri tasemega õpetajaid on raske asemele leida. Madalama kvalifikatsiooniga õpetajatega saab aga teha vaid aastase lepingu.

"Minul on küll tekkind selgelt arusaam, et lõpetajaid on tunduvalt vähem kui kümmekond aastat tagasi," lausus Maria Tiro.

Tallinna ülikooli prorektor Priit Reiska ütleb, et põhikooli või gümnaasiumi aineõpetajaks tudeerijate arv küll vähenenud ei ole, pigem isegi suurenenud. Prorektor ütleb, et vahest peaks vastuvõttu siiski veel suurendama.

"Kindlasti ei ole see piisav. Kui sel aastal astus sisse näiteks gümnaasiumi loodusainete õpetajaks 12 üliõpilast, siis see on küll rohkem kui eelnevatel aastatel, aga Eesti jaoks see kindlasti ei ole piisav," ütles Reiska.

Jüri koolil on õpetajatele isegi präänik - omavalitsus pakub mujalt tulnutele munitsipaalkorterit. Nii saadi keemia õpetaja Albust, kes nädala sees elab Jüris, nädalavahetusel aga sõidab koju. Ta isegi õppis uue elukorralduse sunnil autosõidu ära. Tema ütleb, miks noori on raske kooli saada.

"Mina olen juba ka sellises eas, et mul on lapsed suureks kasvatatud. Kui on ikkagi noor pere, kus on lapsed väiksed, siis on ka vajadused suuremad. Ja mina juba saan väiksemate vajadustega lihtsalt hakkama," sõnas Avloi.

Nii on kooli jaoks kõige sobivamad keskealised rändõpetajad nagu keemiaõpetaja Maarika. Kel pole tarvis oma kodu rajada ega lapsi kooli saata. Ja kellel on väike auto nädalavahetusel koju sõitmiseks.