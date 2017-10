Las Vegase tulistaja sõbrataril polnud mehe plaanidest aimu

Juristi etteloetud avalduses ütles Marilou Danley, et pidas Paddocki rahumeelseks, heasüdamlikuks ja lahkeks meheks.

"Armastasin teda ja soovisin koos temaga rahulikku tulevikku. Ta ei öelnud mulle iialgi midagi ega teinud midagi niisugust, millest oleksin võinud järeldada, et juhtub midagi taolist koletut," rääkis naine.

Danley naasis teisipäeval Filipiinidelt Ühendriikidesse ja Föderaalne Juurdlusbüroo (FBI) kuulas ta kohe pärast seda üle. Paddock oli Danleyle Filipiinidele üle kandnud 100 000 dollarit.

"Nagu kõik kodumaalt eemal viibivad filipiinlased olid ma rõõmus ja elevil, et sain sõita koju ning näha perekonda ja sõpru. Kui ta mulle raha saatis, siis ütles ta, et see on mõeldud mulle ja mu perele maja ostmiseks," seletas naine.

Danley sõnul tekkis tal hoopis kartus, et mees kavatseb ta maha jätta.

"Mulle ei tulnud korrakski pähe, et ta kavatseb kellegi vastu vägivalda," jätkas naine.

Danley on Austraalia kodanik, kes kolis Ühendriikidesse 20 aasta eest ning alustas tööd Las Vegase Stripil kasiinodes, kinnitas teisipäeval Austraalia valitsus. Naise kaks õde elavad Austraalias.

"Ma olen ema ja vanaema ja mu süda on murtud kõigi nende pärast, kes kaotasid oma kallid," sõnas 62-aastane Danley.