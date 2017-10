Elektrooniline hääletamine algas kell üheksa.

Kell 12 avatati maakonnakeskuste jaoskonnad.

Kõik 557 valimisjaoskonda ootavad eelhääletajaid alates esmaspäevast, teatas valimisteenistuse pressiesindaja kolmapäeval.

Ööpäevaringselt toimuv elektrooniline hääletamine algas 5. oktoobril kell üheksa ja lõpeb 11. oktoobril kell 18. Elektrooniliseks hääletamiseks tuleb minna aadressile www.valimised.ee, vaja on internetiühendusega arvutit ning isiku tuvastamiseks ID-kaarti või mobiil-ID-d ja PIN-koode. Nutiseadmega hääletada ei saa, küll aga saab sellega kontrollida hääle korrektset kohalejõudmist.

"Soovi korral saab interneti teel antud häält muuta, hääletades nimetatud ajavahemikul uuesti elektrooniliselt või eelhääletamise päevadel valimisjaoskonnas. Oluline on aga jätkuvalt meeles pidada, et valimispäeval, 15. oktoobril häält enam muuta ei saa," rõhutas riigi valimisteenistuse juht Priit Vinkel.

Maakonnakeskustes saab hääletada 5.-8. oktoobrini kella 12-st 20-ni.

"Maakonnakeskuses saavad hääletada kõik, sõltumata inimese registrijärgsest elukohast. Igas keskuses on avatud vähemalt üks valimisjaoskond, Tallinnas on neid üheksa ja Tartu linnas kuus," sõnas Vinkel. Mõlema suurema linna jaoskonnad asuvad kaubanduskeskustes, et inimesel oleks võimalikult mugav oma valikut teha.

Maakonnakeskuste jaoskondade kohta saab infot nii www.valimised.ee veebilehelt kui ka kaardirakenduse kaudu aadressilt valimised.rahvastikuregister.ee.

Eelhääletamine kõigis 557 valimisjaoskonnas toimub 9.-11. oktoobrini. Sel perioodil saab hääletada nii elukohajärgses valimisjaoskonnas kui ka väljaspool elukohta hääletamist korraldavas jaoskonnas.

Valimispäeval, 15. oktoobril saab hääletada vaid elukohajärgses valimisjaoskonnas.

Terviseseisundi või mõne muu mõjuva põhjuse korral on võimalik taotleda ka kodus hääletamist. Selleks tuleb esitada eelnevalt kirjalik taotlus või tellida hääletamiskast koju telefoni teel valimispäeval kella üheksast 14-ni.

Kohaliku omavalitsuse volikogu valivad 79 omavalitsust. Kokku kandideerib 11 804 inimest.

Tallinnas oli esimesel päeval aktiivsus kõrge

"Aktuaalne kaamera" käis Tallinna valimisjaoskondades, kus täheldati esimese eelhääletamise päeva kohta kõrget valimisaktiivsust.

Solarise keskuse valimisjaoskonnas oli pärastlõunal pidev järjekord.

"Nägin, et siin on võimalik tulla hääletama ja võib-olla ei ole võimalik minna õigel päeval hääletama," rääkis Anneli, kellele meeldib käia hääletamas jaoskonnas kohapeal.

"Ma olen igal aastal käinud niimoodi hääletamas, et kohapeal. Ühekorra jäi isegi hääletamata, sest ei jõudnud kohale õigel ajal," märkis ta.

Anneli sõnul valis ta eelmisel korral võimul oleva partei esindaja poolt, seekord aga mitte.

Ago hääletab jaoskonnas kohapeal vanast harjumusest. "Ma olen alati selline eeskujulik olnud ja miks ma teen seda paberil - see on vanast harjumusest. Ma usun, et see on nagu kodaniku kohustus, tulla vaatama teisi, näidata ennast ja avaldada arvamust," ütles ta.

"Aktuaalne kaamera" kohtus ka kahe alla 18-aastase noorega, kelle jaoks oli see esimene kord valima minna ning just seetõttu soovisid nad seda teha füüsilsielt kohale minnes.

Joonas-Hendriku sõnul oli tal valikut kerge teha ja see oli tal ammu tehtud. Noormehe sõnul on ta poliitmaastikuga pigem hästi kursis.

Koerust pärit Silver tahtis kindlasti valima minna, sest ta muretseb sellepärast, et pärast Koeru sundliitmist Järva vallaga on kohalikud inimesed valimiste suhtes passiivsed ja loodud valla volikokku võib pääseda vähe Koeru inimesi.

"Olen käinud debattidel, mis on tehtud ja tunnen neid inimesi, kes valivad kõiki. See tuli üpriski lihtsalt," rääkis ta.

Solarise keskuse valimisjaoskonna esimees Heli Tohver ütles, et valimisaktiivsus oli neil neljapäeval tõesti suur.

"Juba enne algust oli järjekord ja kogu aeg on nii, et üldse pole ühtegi vaba minutit ja kõik lauad on täis," ütles ta.

Tohveri hinnangul ei ole varem eelhääletamise esimesel päeval nii palju vailjaid käinud.

"Ütleks nii, et imelikult palju on inimesi," märkis ta.

Järve keskuse valimisjaoskonnas oli "Aktuaalse kaamera" saabumise ajal suhteliselt vaikne, kuid päev nii vaikne ei olnud.

Valimisjaoskonna esimees Tiina Isak kinnitas, et võrreldes eelmise valimistega käis eelvaimiste esimese päeva kohta palju inimesi.

Lasnamäe Centrumi valimisjaoskonnas oli samuti järjekord.

Lasnamäe Smuuli Maxima juures ei olnud näha tavapärasest suuremat sagimist. Küll aga paistis silma suur roheline telk – Keskerakond lootis veel viimasel hetkel valijate hääli endale võita ja jagas väikseid šokolaade, pastakaid ning mõistagi infolehti kandidaadi numbritega.

Üks naisterahvas võttis meeleldi kraami vastu ja küsis veel ühe pastaka lisakski. "Vot tema mulle meeldib," osutas ta Mihhail Kõlvarti, Keskerakonna Lasnamäe esinumbri pildile, mille just telgist endale sai. See, et Keskerakond on rahva poolt ja et nad on teinud Tallinna tasuta ühistranspordi väärib proua meelest tema häält.

Proua oli pärit Leedust ja seetõttu kesise eesti keele oskusega kaamera ette ei kippunud. Valima läheb aga igal juhul.

"Mina lähen õigel päeval valima, mul on sinna üle tee minna. Mulle meeldib sealne seltskond, kuidas templeid pannakse, saad tuttavatega kokku," loetles üks Kristiine keskuse valija enda eelistusi, kuid puikles samuti kaamera eest.