Ainsa Eesti ajalehena valimissoovitusi jagav Äripäev sarjab oma neljapäevases juhtkirjas sotsiaaldemokraatide ebapädevust majandusasjades, kuid soovitab sellele vaatamata Tallinnas just neid valida.

Äripäev kirjutab juhtkirjas, et sotside majanduspoliitika ei kõlba kuhugi, kuid kui tuleb valida väärtuste ja majanduse vahel, tuleb valida väärtused.

"Majandus, maksud ja ettevõtluskeskkond on meile äärmiselt olulised, kuid liberaalsed, inimese vabadust ja väärikust kõigest ülemaks pidavad väärtused kallimad veel. Peame natslike ideedega flirtiva Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna tekitatud moraalset reostust ühiskonnas niivõrd ohtlikuks ning suurerakondade, Keskerakonna ja Reformierakonna vastust sellele sedavõrd hambutuks, et soovitame toetada ainsat poliitilist jõudu, mis on selle ohu olemust mõistnud," leiab Äripäeva toimetus juhtkirjas.

"Kas me oleksime siis valmis tõesti ka riigitüüri juurde, näiteks peaministrierakonnana lubama sotsiaaldemokraadid, kes - olegem ausad - majandusest mitte midagi ei taipa? Erakonna, kelle ainus majanduslik mõte on maksude suurendamine, raha ümberjagamine, ilma sügavama mõistmiseta, kuidas lisaväärtust luuakse? Ei. Meie soovitus kehtib ühekordselt kohalike valimiste kohta Tallinnas," kirjutab Äripäev.

Äripäev kiidab samas sotside selgroogu inimlike põhiväärtuste kaitsmise küsimustes ning toob näiteks kooseluseaduse, mis ei võta mitte üheltki inimeselt midagi ära, küll aga annaks koos rakendusaktidega seadusliku kaitse nendele "paaridele, keda EKRE tahaks igaveseks Sirtsu sohu pagendada".

"Teine oluline kompoent on meie soovituses on antirassism. Võõraviha õhutamisel, nagu seda teeb EKRE, ei ole ainsatki õigustust," leiab Äripäev.

Äripäeva hinnangul ei peaks valima Reformierakonda, kuna see partei on valmis minema ühte võimuliitu EKRE-ga ning vastandab vastutustundetult eestlasi ja venelasi.

"IRL-ist, nagu näete, ei ole põhjust midagi rääkida. See erakond on omadega läbi, ja see kulub talle populistliku maksupoliitika eest täienisti ära," märkis leht.

Äripäev on varasematel aastatel soovitanud valida IRL-i ja Reformierakonda.