Amnesty kutsus EL-i üles inimesi Afganistani mitte tagasi saatma

Organisatsiooni raporti kohaselt on selline tagasisaatmine ebaseaduslik, sest riigi julgeolekuolukord on halb ning tagasi saadetud inimesed satuvad surmaohtu, vahendasid ERR-i teleuudised.

Euroopa Liidu strateegia näeb ette, et majanduslikel kaalutlustel Aafrikast ja Lähis-Idast saabunud sisserändajad tuleb koju tagasi saata, kui nende varjupaigataotlust ei ole rahuldatud.

Eelmisel aastal saadeti Afganistani tagasi ligi 10 000 inimest. Amnesty International kutsus aga nüüd üles inimeste Afganistani viimist peatama.

"Ükski Afganistani osa ei ole tagasi saadetud inimeste jaoks turvaline. Seega kutsume me üles kehtestama moratooriumi tagasisaatmistele nii kauaks, kuni riiki saab turvalisemaks pidada," selgitas Amnesty Internationali Euroopa Liidu asjade direktor Iverna McGowan.

"Ma pole kunagi näinud nii hirmunud inimesi kui ma nägin Kabulis. Need inimesed kartsid, et nad satuvad terrorirünnakute ohvriks või saavad sellistes rünnakutes vigastada. Aga nad kardavad ka seda, et sihikule võetakse konkreetselt nemad selle eest, kes nad on," rääkis Amnesty Internationali aktivist Anna Shea.