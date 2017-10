Urmas Viilma taunis Annika Laatsi sõnavõttu ETV eetris

"Mul on väga kahju, et Annika Laatsi seisukohad panevad kiriku, selle vaimulikud, teised töötegijad ja liikmed, samuti kirikujuhid, sealhulgas minu olukorda, kus peame selgitama, mida siis EELK tegelikult asjadest arvab või kuidas on võimalik, et EELK vaimulikud ei kuuluta oma kiriku õpetusega kooskõlas olevat sõnumit," postitas Viilma sotsiaalmeediasse.

Saates osales ka Tallinna Jaani koguduse abiõpetaja Arne Hiob, kes Viilmaa sõnul sõnastas seisukoha, mida on Eesti luterlik kirik seni väljendanud, et kuni samasooliste kooselu seadustamisega käib kaasas abielu mõiste hägustamine ja ümberdefineerimine, ei saa kooseluseadusega nõus olla ning rakendussätteid vastu võtta.

Viilmaa möönis, et oma seisukohtade erinevust oma kiriku seisukohtadega saatekülalise, riigikogu EKRE fraktsiooni liikme Jaak Madissoni poole pöördunud Annika Laats ka ise tunnistas.

"Kuidas üks EELK vaimulik on valmis avalikult oma kiriku seisukohtadega vastanduma ma ei mõista, sest Annika Laats ei esindanud saates ainult iseennast, vaid rõhutas seda, et ta on kirikuõpetaja," lisas Viilma.

"Kiriku seisukoht on endiselt, et homoseksuaalne praktika, nagu ka heteroseksuaalsed abieluvälised seksuaalsuhted on Jumala tahte vastased, mistõttu on tegemist patuga. Ka on kirik endiselt piibellikul seisukohal, et abielu on ainult mehe ja naise vaheline liit, mis on Jumala seatud. Seetõttu ei ole inimesel, olgu või riigikogus enamuse häältega läbi surudes, õigust seda muuta," kirjutas Viilma.