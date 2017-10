Riigiprokuratuur avaldas neljapäeval kohtus, et Sarapuu on kohtueelsel menetlusel oma ütlused andnud ning süüdistaja hinnangul saab neid kohtus käsitleda ka Sarapuu füüsilise osavõtuta.

Kohus oli sellega päri ja kohus avaldas neljapäeval Sarapuu poolt varasemalt antud ütlused.

Nende järgi kinnitas Sarapuu, et ei ole omastamises süüdi, ühtlasi kirjeldas ta, kuidas linnavalitsuse tööprotsess tavapäraselt kulgeb.

Algselt pidi kohus Sarapuud tunnistajana kuulama juba kolmapäeval.

Sarapuu sõnul soovis Savisaar alati kõike ise otsustada

Sarapuu kohtueelsel menetlusel antud ütluste järgi soovis linnavalitsuses Savisaar alati kõike ise otsustada.

Sarapuu sõnul oli Hiiu staadioni teavituskampaania tarvis linnal rahad ette nähtud.

Sarapuu märkis, et kampaania korraldamine otsustati Savisaare kabinetis toimunud arutelul 2013. aastal, millel osalesid teiste hulgas ka toonane abilinnapea Jaanus Mutli ja reklaamiekspert Raimond Kaljulaid.

Arutati, et tuleks teha äge reklaam, mis pälvib tähelepanu, rääkis Sarapuu, lisades, et oli näha, et Savisaare ja Kaljulaidi vahel oli usalduslik suhe. Ühtlasi märkis Sarapuu, et linnavalitsuses tahtis Savisaar alati kõike ise otsustada.

Sarapuu meenutas, et kampaania korraldati vahetult enne valimisi seetõttu, et oli soov kutsuda inimesi talgutele.

"Tõenäoliselt määras reklaamide eksponeerimise aja Kaljulaid ja reklaamibüroo," lisas Sarapuu. Ta märkis, et avalike objektide avamine planeeritakse ikka valimiseelsesse aega, kuna see aitab eelduslikult kaasa valimistulemusele.