Soome populaarseim partei on Koonderakond, sotsid on tagasi teisel kohal

Soome rahvusringhäälingu Yle poolt tellitud uuringu kohaselt on hetkel riigi kõige suurema toetusega parteiks endiselt Rahvuslik Koonderakond. Roheliste vahepealne tõus on aga peatunud ning sotsiaaldemokraatide toetus omakorda uuesti tõusule pööranud. Peaminister Juha Sipilä Keskerakond on aga neljandal kohal ning nende toetus jätkab langemist.

Justiitsminister Petteri Orpo juhitud Koonderakonna (Kokoomus) toetus oli oktoobris 21,7 protsenti. Septembriga võrreldes kasvas nende toetus 0,9 protsendipunkti, selgus uuringufirma Taloustutkimus poolt korraldatud arvamusküsitluses. Seega on 2015. aasta valimiste järel moodustatud valitsuskoalitsioonis esialgu suuruselt teiseks erakonnaks olnud Koonderakond juba pikemat aega peaministriparteist suurema toetusega, vahendas Yle.

Teisele kohale on taas tõusnud Sotsiaaldemokraatliku Partei (SDP) ning neid toetab oktoobris 17,3 protsenti valijatest. Antti Rinne juhitud partei toetus on kasvanud 1,7 protsendipunkti ning see tugev kasv aitas neil vahepeal populaarsust kasvatanud rohelistest mööda minna.

Kolmandal kohal on Roheline Liit, kelle esimees Touko Aalto võis end vahepeal tunda juba opositsiooni juhina, kuid nende toetus on eelmise kuuga võrreldes langenud 1,2 protsendipunkti 16,6 protsendini.

Peaminister Sipilä Keskerakond on neljandal kohal 15,8 protsendiga ning langust eelmise kuuga võrreldes on 0,4 protsendipunkti.

Viiendal kohal on Põlissoomlased, keda toetab 9,9 protsenti valijatest ja kelle toetus on eelmise kuuga langenud 0,4 protsendipunkti. Septembris tõusis Põlissoomlaste toetus esimest korda pärast Jussi Halla-aho esimeheks valimist üle 10 protsendi, kuid nüüd on taas tagasi kukutud.

Järgnevad Vasakliit (toetus 8,3%, kasv 0,1 protsendipunkti), Kristlikud Demokraadid (3,9%, kasv 0,6 protsendipunkti) ja Soome Rootsi Rahvapartei (3,5%, langus üks protsendipunkt).

Toetus Põlissoomlastest lahku löönud ja valitsusse kuuluvale Sinisele Tulevikule tõusis 0,1 protsendipunkti 1,5 protsendini.

See tähendab, et valitsusse kuuluva Keskerakonna, Koonderakonna ja Sinise Tuleviku koondtoetus on tõusnud eelmise kuu 38,4 protsendilt 39 protsendini. Kui valitsuskoalitsioon 2015. aasta mais alustas, oli nende koondtoetus 57 protsenti.

Peaminister Sipilä jaoks on aga ilmselgeks probleemiks see, et tema erakonna toetus oli viimati nii madal 2012. aasta juulis ehk siis, kui ta oli parteijuhiks olnud vaid mõni kuu. Samal ajal aga jätkab Orpo juhitud Koonderakonna toetus kasvamist.

Loomulikult pole olukord kiita ka kunagistel Põlissoomlaste ministritel, kelle Sinise Tuleviku toetus jääb ilmselgelt alla Halla-aho juhitud erakonna toetusnumbritele. Soome erakondade toetus 2017. aasta oktoobris. Autor: Yle