Pärast ebaõnnestunud sõnavõttu kolmapäeval toimunud konservatiivide aastakongressil on Briti meedias spekuleeritud selle üle, et peaminister Theresa May võib tagasi astuda. Sky News aga kinnitas neljapäeval valitsuse pressiteenistusele viidates, et valitsusjuhil mingit sellist kavatsust ei ole.

May pressiesindaja ja Konservatiivse Partei kõneisik teistele väljaannetele Sky Newsi uudist ei kommenteerinud, vahendasid Reuters ja Politico.

Briti peaministri autoriteet oma erakonnas on pärast läbikukkumist enda poolt ellu kutsutud juunikuistel erakorralistel parlamendivalimistel järjepidevalt langenud ning järgmise erakonna juhi teemal arutletakse ajakirjanduses järjepidevalt.

Kuigi konservatiivid võitsid May valimised, kaotas erakond parlamendienamuse ning May valitsusel õnnestus võimule jääda vaid tänu Põhja-Iirimaa unionistidega sõlmitud kokkuleppele.

Seega pidi May sõnavõtt, kus ta muuhulgas vabandas erakonnakaaslaste ees halva valimistulemuse pärast, olema hetk, mil ta näitab end endiselt sihikindla liidrina ning põhjendab ka edaspidiseid poliitilisi samme.

Nii aga ei läinud, sest Mayd tabasid kõne ajal mitmed äpardused. Esiteks tabas teda pikk köhahoog, mida ta pidi leevendama klaasi vee ja tabletiga. Samuti õnnestus ühel naljamehel jõuda tema kõnepuldini ja ulatada talle paber, mis meenutas Suurbritannias kasutusel olevat vallandamisdokumenti.

Lisaks kukkus tema selja taga kirjas olnud loosungilt ära kaks tähte. Dekoratiivsel tahvlil oli esialgu lause "Building a country that works for everyone" (Otsetõlge "Ehitades riiki, mis töötab kõigi jaoks", kuid inglise keeles on see sõnum mitmetähenduslikum - Toim.), kuid kõigepealt kukkus maha täht "F" ja seejärel ka "E". Seda kasutasid leiboristidest humoristid ära ja teatasid sotsiaalmeedias, et tooride aastakongressil öeldi Mayle otsesõnu "F off".

Konservatiivide poliitikud aga asusid oma juhi kaitsele ning juhtisid naljatades muuhulgas tähelepanu sellele, et May kõne üheks peamiseks juhtmõtteks oli see, et hoolimata raskustest tuleb alati edasi minna ning seda põhimõtet järgis May sihikindlalt ka oma kõnet pidades.

May kõne täismahus: