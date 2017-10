Iraagi valitsusväed vallutasid ISIS-elt tagasi Hawija linna

Iraagi valitsusväed teatasid neljapäeval, et nad on vallutanud äärmusrühmituselt ISIS tagasi Hawija linna ja suure osa selle lähipiirkonnast.

Hawija oli viimane ISIS-e kants Põhja-Iraagis, vahendasid Reuters ja BBC.

Ainus osa Iraagist, mis on endiselt ISIS-e kontrolli all, on kitsas riba Süüria piiri ääres.

Hawija, kus enne ISIS-e saabumist elas kümneid tuhandeid inimesi, oli terroriorganisatsiooni käes alates 2014. aastast. Seoses suurlinn Mosuli tagasivallutamise operatsiooniga aga lõigati Hawija ülejäänud ISIS-e aladest ära juba 2016. aasta juulis.

ÜRO teatas teisipäeval, et Hawijas olevat lõksus veel 78 000 tsiviilisikut, kelle põgenemist ISIS takistab. Samuti on ISIS ilmselt paigutanud linna erinevaid miine ja muid lõhkeseadeldisi. Seega on hetkel veel täpsustamisel, millises ulatuses valitsusväed asula tagasi vallutanud on - kindel on vaid see, et armee ja nende vabatahtlikud liitlased on jõudnud kesklinna.

Teisipäeval vallutasid valitsusväed aga tagasi linnast lõunas asuva Rashadi õhuväebaasi, mida terroristid kasutasid väljaõppekeskusena.

Naaberriik Süürias aga jätkavad USA koalitsiooni toetatud kurdi-araabia üksused ISIS-e "pealinna" Raqqa piiramist. Samuti on Süürias veel teisi piirkondi, mis on jätkuvalt ISIS-e kontrolli all.