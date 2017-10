Lõuna prefekt tõdeb, et kõige lihtsam arusaam julgeoleku tagamisest on kellegi tabamine ning karistamine vangistamise ja trahviga. “Noore inimese vangi saatmine on üks parimaid viise, kuidas teda võõrandada tavaühiskonnast ja tekitada talle tutvusi ning sõpru kurjategijate seas,” leiab Koppel.

Tema arvates peab valimisprogrammidest otsima, kas kandidaadid pakuvad välja viise, kuidas noortele pakkuda rakendust ja vaba aja veetmise viise, ning kuidas nad plaanivad laiemalt panustada kogukonna turvalisusse. “Loomulikult tuleb siin arvestada omavalitsuse suuruse ja tulubaasiga ehk kui palju on kohalikul võimul võimalusi turvalisusesse panustada,” nendib Koppel.

Tammearu: riskid peavad olema planeeritud

Päästeameti direktor Kuno Tammearu sõnul on päästjad valmis kõiki omavalitsusi turvalisuse tagamisel toetama ja nõustama. “Omavalitused peaksid saama oma turvalisuse alased ülesanded täidetud ja koos tegutsedes saavutame rohkem,” leiab Tammearu.

Peamine valdkond, kus päästeamet soovib näha omavalitsuste initsiatiivi, on ehitus ja selle planeerimine. Tammearu toonitab, et planeeringute juures peab olema arvestatud riskidega. “Need on väga pikaajaliste mõjudega otsused ja kui näiteks elurajoon ning ohtlikke aineid käitlev ettevõte satuvad üksteisele liiga lähedale, siis on probleem sisse planeeritud väga pikaks ajaks,” selgitab päästeameti direktor.