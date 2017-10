USA suursaadik NATO juures Kay Bailey Hutchison teatas neljapäeval, et Washington kavatseb alliansilt küsida 1000 lisasõduri saatmist Afganistani, et seal vahepeal taas tugevnema hakanud Talibaniga võidelda.

Hutschison selgitas, et need liitlassõdurid oleks täienduseks umbes 3000 USA sõdurile, kelle Pentagon saadab president Donald Trumpi uue strateegia raames Afganistani, vahendas AFP.

Ühendriikide kaitseminister James Mattis teatas 22. augustil, et USA ja mitmed liitlased suurendavad oma vägede arvu Afganistanis.

Mattis tegi avalduse pärast president Donald Trumpi kõnet olukorrast Afganistanis. Valge Maja teatel andis Trump Mattisele volitused 3900 lisasõduri saatmiseks Afganistani.

"Ma olen andnud ülemjuhatusele käsu asuda tegema ettevalmistusi presidendi strateegia elluviimiseks," ütles Mattis.

"Me kavatseme selles osas nõu pidada NATO peasekretäri ja meie teiste liitlastega, kellest mitmed on juba pühendunud vägede arvu suurendamisele," lisas Mattis.

Pentagoni kinnitusel on Ühendriikidel praegu Afganistanis umbes 11 000 sõdurit.

Trump ei taha korrata Iraagi vigu

Trump ütles tookord oma Afganistani strateegiat avavas kõnes, et kõige tähtsam on seal mitte korrata Iraagis tehtud vigu ja läbikaalumata lahkumine looks võimuvaakumi, mida kasutaksid ära terroristid.

"Läbimõtlematu lahkumise tagajärjed on ennustatavad ja vastuvõetamatud. See looks vaakumi, mille täidaksid terroristid, kelle seas Islamiriik ja Al-Qaeda nagu see juhtus enne 11. septembri rünnakuid. Sama juhtus ka USA vägede Iraagist tagasitõmbumisel, kus islamistid hõivasid suuri alasid," ütles Trump.

Trump toonitas ühtlasi, et Afganistan ja Pakistan on terroristide jaoks omamoodi turvasadamad ja selline asi tuleb kiiremas korras ära lõpetada. Ära tuleb hoida ka tuumarelvade sattumine terroristide kätte.