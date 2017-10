Kõrged vabariiklased on valmis arutama relva automaatseks muutva seadme keelustamist

Vabariiklastest senaatorid ütlesid kolmapäeval, et on avatud arutama selliste seadmete keelustamist, mis võimaldab muuta poolautomaatse relva automaatseks.

Nn bump stock seadet kasutas väidetavalt ka Las Vegases festivalil 58 inimest tapnud Stephen Paddock, vahendas Politico.

Ükski vabariiklane pole veel ühinenud demokraatidega, kes toetavad nende seadmete keelustamist, kuid nende viimased kommentaarid viitavad võimalikku muudatust partei tavapäraselt tugevas relvakontrollimeetmete vastasuses.

Texase senaator John Cornyn on andnud oma töötajatele korralduse uurida nn bump stockide kasutamist. Tema sõnul oleks kasulik selle teema kohta kuulda.

"Tavaliselt on ebaseaduslik muuta poolautomaatne relv automaatseks relvaks ning automaatrelva ostmine on ebaseaduslik, kui sul pole vastavat luba ja sa pole läbinud vastavat taustakontrolli," rääkis Cornyn.

"Ma pole kindel, kuidas need seadmed sellesse skeemi sobituvad, kuid see on kindlasti asi, mis on pälvinud mu tähelepanu," lisas ta.

Lõuna-Dakota senaator John Thune ütles, et on rääkinud teiste vabariiklastega sellel teemal ning mitu neist on vähemalt huvitatud teada saama veidi rohkem sellest, kuidas neid seadmeid kasutatakse.

Wisconsini senaator, senati sisejulgeoleku komisjoni juht Ron Johnson ütles, et tema toetaks eelnõu, mis keelustaks bump stockide ostmise.

Abiseadeldiste kasutamine on muutunud laialdasemaks pärast seda, kui alkoholi, tubaka, tulirelvade ja lõhkekehade büroo 2010. aastal teatas, et ei ole vastu nende müügile.

California senaator Dianne Feinstein ja enam kui 20 teist demokraati avalikustasid kolmapäeval eelnõu, mis keelustaks kõnealuste seadmete müügi.

"Bump stockid, mis maksavad vähem kui 200 dollarit, suurendavad poolautomaatse relva laskekiirust 45 kuni 60 salvelt minutis 400 kuni 800 salveni minutis. See on sama nagu automaatrelvade puhul," rääkis Feinstein.

"Ainus põhjus relva selliseks muutmiseks on soov tappa võimalikult palju inimesi võimalikult lühikese aja jooksul," lisas ta.