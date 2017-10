Tartu linnapeakandidaadid arutlesid, kuidas tuua linna 10 000 meest

ERRi Tartu stuudios arutlesid neljapäeval Tartu linnapeaks pürgijad Urmas Klaas Reformierakonnast, Jüri Kõre valimisliidust Tartu heaks, Jarno Laur SDEst, Aadu Must Keskerakonnast, Aivar Riisalu IRList, Indrek Särg EKREst. Tuliseks aruteluks läks debati käigus just linna rahvaarvu suurendamise teemal.

Urmas Klaas ütles, et Tartu on kaotanud inimesi lähivaldadesse. Valglinnastumise teema on ka Tartule aktuaalne, nii nagu ta on ka Tallinna lähiümbruses. Nii, et tõepoolest haldusreform peaks olema see, mis ka selle ebaõigluse kaotab. Tartu maksumaksjate arv on kasvanud ja järgmise aasta eelarvet tehes näeme seda, et maksumaksjaid on linna tulnud juurde, ettevõtlust on tulnud juurde ja see kõik ka linna tulubaasi suurendab.

Saatejuht Arp Müller küsis Jüri Kõrelt, kas Tartu linn saab midagi teha, et senisest oluliselt rohkem tudengeid õpingute lõppedes jääksid ka sinna elama ja töötama.

Kõre viitas sealjuures eeslinnastumisele ja ütles, et sellised asjad on toimunud kõikides arenenud riikides ning see on periood linnastumise arengus. Ta märkis, et nüüd on aga järjest rohkem võimalusi sellesse sekkuda. "Linnal on võimalusi püüda kinnistada neid inimesi, kes on siia tulnud, kes teevad otsuseid oma järgmiste aastate kohta. Üks võimalus, mida me välja pakume on õppelaenu tagasimaksete tegemine kolme aasta jooksul linna vahenditest," ütles Kõre. Ta täpsustas, et esmane kulu selleks on umbes 600 000 eurot aastas, mis aga tuleb hiljem tagasi Tartusse elamajäänute tulumaksu kaudu.

Pankadest soodsamatel tingimustel eluasemelaenude andmisega võiks Kõre sõnul panustada Tartu Eluaseme fond.

Indrek Särg EKRE-st ütles, et Tartu rahvastiku noorenemist ja paremat elukeskonda saab tõsta näiteks lapse sünnitoetuste tõstmisega 1000 euroni ja samuti ranitsatoetuse tõstmisega 500 euroni. Veel tahab Särg koolilastele tasuta bussisõitu. Särg ei osanud prognoosida kui palju see meede võiks uusi elanikke Tartusse tuua. "Päris palju," ütles ta.

Sotside kandidaat Jarno Laur ütles, et koalitsioonis olles on ta proovinud seista vastu äärelinnastumisele. Väljastpoolt Tartut tulevaid tudengeid tahab Laur motiveerida Tartusse jääma tudengitoetusega. "Selle eesmärk on motiveerida tudengeid, kes tulevad väljastpoolt Tartut siia elama, end sisse kirjutama ja sellega muutma ka linna tulubaasi."

Mirko Ojakivi ütles, et IRL-i programmi lugedes on Tartu arengu põhilootused pandud Tähtvere vallale, mis sundliidetakse Tartuga, kuidas see liitmine ei aita Tartu elanikke viia üle 100 000. Ojakivi rääkis, et ettevõtluse osas on IRL pannud lootused vaid bürokraatia vähendamisele. Ojakivi küsis Aivar Riisalult, kas sellest ikka piisab, et Tartu elanikkond hakkaks kasvama ja inimeste sissetulekud suurenema. "Ma arvan, et vägagi piisab," vastas Riisalu.

"Tartu linna võimalused ettevõtluskeskkonna laiendamiseks on suhteliselt piiratud ja selle tõttu on Tähtvere vald meile väga olulise tähtsusega," lausus Riisalu.

Urmas Klaas märkis, et kohe pärast valimisi algab teavituskampaania, mis ärgitab Tartus elavaid tudengeid end Tartusse sisse kirjutama.

10 000 meest Tartusse

Debatti jälginud Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjoni aseesimees Kaarel Tarand ütles, et Tartu rahvastiku põhiline probleem on sooline ebavõrdsus ja see, kust saada 10 000 meest. Tarandi hinnangul on ainuke koht, kust mehi Tartusse juurde saada, Tallinn ja Harjumaa.

Aivar Riisalu arvas, et mehed tuleb välismaalt ja eelkõige Soomest tagasi tuua. Temaga nõustus Indrek Särg.

Urmas Klaasi arvates võiks paremini rakendada Tartu Kutsehariduskeskust. Jarno Lauri sõnul tuleks pakkuda meestele rohkem tööd.

Aadu Must nimetas oluliste faktoritena majandusstruktuur, tootmise lähedale toomine ja Tartule võimaluste andmine, et ta saaks oma ressurssi Eesti riigi heaks kasutada, luues selleks ka töökohti. "Mille puudusel võimekad mehed on just läinud Tartust ära."

Jüri Kõre sõnul on naiste ülekaal Tartu majandusstruktuuri juures paratamatu. "Kuna me oleme orienteeritud avalikule sektorile ja avalik sektor pakubki eelkõige tööd naistele. See on täiesti normaalne pilt," ütles ta.