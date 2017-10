Venemaalt jõudsid kohale esimesed Elroni rongide uued rattapaarid

Elroni rongid hakkavad sõitma Venemaal valmistatud ratastel ning neljapäeval jõudsid kohale esimesed kuus rattapaari, mis on tehtud Võksa metallurgiatehases. Lähiaastatel vahetab Elron välja umbes kolmandiku rattapaaridest, sest praegu kasutusel olevad rattad on valmistatud terasest, mis kuluvad Eesti kliimas ja rööbastel arvatust tunduvalt kiiremini.

Tänavu kevadel tunnistas Elron, et esialgu rongidele allapandud rataste eluiga kujuneb tunduvalt lühemaks kui miljon kilomeetrit nagu esialgu loodeti. Nimelt on rattad valmistatud terasest, mis kulub Eesti oludes kiiremini kui oodati, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Seega tuleb hakata rattapaare välja vahetama.

"Meie algselt eeldasime, et see miljon kilomeetrit rattapaari kestvust, on tegelikult teoreetiline. Ta peaks nii palju vastu pidama, kui on ideaalsed tingimused. Järelikult ei olnud ideaalsed tingimused ja tuli hakata varem vahetama," selgitas Elroni juhatuse liige Riho Seppar.

Elronil on kokku 38 rongi, mis sõidavad 356 rattapaaril. Neist umbes 30 on juba saanud tugevamast terasest rattad ning lisaks sellele on Elron tellinud hankega 120 rattapaari vahetuse.

Hanke võitis Oleg Ossinovski firma Skinest, kes tellib uued rattad Venemaal asuvast Võksa metallurgiatehasest.

"Meie anname oma kulunud rattapaari ettevõttele, kes on hanke võitnud. Käesoleva hanke võitis Skinest Rail. Andsime tingimused, millele peab rattapaar vastama ja millele peab vastama koostamistehnoloogia," rääkis Seppar.

"Meil on nõue, et rattapaarid peavad vastama tehnoloogiale ja mõõtudele. Ja kui vastavad, siis ei oska meie kommenteerida, kas see on hea tehas või mitte. Küll ta on hea tehas," lisas ta.

Hanke maksumus on 660 000 eurot ning aastas on plaanis välja vahetada 30-40 rattapaari.

"Loodame, et need peavad rohkem vastu. Need, mis nüüd Skinest tarnib, on eurostandardile vastav rattamaterjal R9, mis on sarnane kunagi Eesti raudteel kasutusel olnud teras 2," ütles Seppar.