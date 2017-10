"Ma rääkisin seda, mida ma ikka igal jumalateenistusel kantslis räägin ja mida ma olen kutsutud oma ametis rääkima ja kuulutma. Ma ei öelnud enda arvates küll midagi nii üllatavat uut," rääkis Laats "Ringvaates".

Vastates saatejuhi kommentaarile, et Laats korraldas Eestis justkui väikese revolutsiooni, sõnas ta, et omas ajas oli Jeesus omamoodi revolutsionäär.

"Tõepoolest, ma arvan, et Jeesus oli omamoodi revolutsionäär omas ajas, ajades ka seal ühiskonna üsna tormiliselt marru ja võib-olla just need, kes ennast tollal õigeks ja tarkadeks ja õpetatud jumalatundjateks pidasid. Neid ta ju ärritas ka tollal," rääkis ta.

EELK peapiiskop Urmas Viilma ootab Laatsilt kirjalikku selgitust, mida hakkab arutama novembris kogunev kirikuvalitsus.

Laatsi sõnul ei tohiks tema sõnavõtt olla Viilmale üllatus.

"See, et ma nii seal rääkisin, ei ole mul esimene kord rääkida ja välja astuda näiteks geikogukonna eest. See ilmselt tegelikult ei rabanud jalust, peapiiskoppi kindlasti mitte ja ka võib-olla paljusid teisi," sõnas Laats.

Tema sõnul arutasid nad Viilmaga neljapäeva hommikul, kuidas edasi minna.

"Rääkisime ka sellest, et igasugune teoloogiline mõtlemine tähendab seda, et me oleme mõningates asjades erimeelt, aga ma saan aru, et temal ülemkarjasena on vaja võtta võib-olla mingid meetmed kasutusele. Ta saab kirikuvalitsusega kokku, ta ei ole ka ainus otsustaja. Aga küll see siis paistab, mis meetmeid võetakse kasutusele," rääkis Laats.

Laatsi sõnul on ta üllatunud sellest, et tema lihtne mõttekäik on põhjustanud nii palju emotsioone ning ta on kriitika kõrval saanud tuhatkond toetavat kirja.