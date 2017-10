Urmas Nõmmik: teoloogiline arutelu samasooliste partnerluse osas on veel ees

Teoloog ja piibliteadlane Urmas Nõmmik kommenteeris "Aktuaalses kaameras" vastuolu, mida tekitas Risti koguduse õpetaja Annika Laats kolmapäeval saates "Suud puhtaks", kus ta esines kooseluseadust pooldava sõnavõtuga, mis läks vastuollu Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku (EELK) ametliku seisukohaga.

Kui põhjalikult pühakiri käsitleb samasooliste lähisuhteid ja kas lähisuhtluse patt on selgelt defineeritud?

Piiblis on seitsmes või kaheksas kirjakohas juttu samasooliste vahelistest seksuaalsuhetest, see on tõsi, ja neid saab tõlgendada nii, et neid pannakse pahaks ehk sellised seksuaalsuhted on patused.

Aga sellist nähtust nagu homoseksuaalne sättumus piiblis ei esine või seda ei ole kuskilt leida. Räägitakse konkreetsetest tegudest, aga mitte sättumusest, sest sättumus nendel aegadel, kui piibli teksti kirjutati, oli tundmatu nähtus.

Milline on Eesti luterikiriku seisukoht ja kas selline diskussioon nagu eile saates kahe kirikuõpetaja vahel puhkes üldse käib ja on lubatud?

Sellist diskussiooni on ikka kiriku sees olnud, ei saa öelda, et ei oleks üldse olnud. Eilsed seisukohad saates ei olnud kirikulistele kuigi suur üllatus ja on teada, et on olemas selliseid ja teistsuguseid arvamusi.

Aga mida võib kriitilises võtmes küll öelda, et ega samasooliste partnerluse küsimusele pole pühendatud ühtegi korralikumat diskussiooni kiriku sees või kõrgemal tasemel diskussiooni. On tõesti olemas 2009. aastast pärit kirikukogu seisukohavõtt, aga selliseid küsimusi ei ole näiteks arutatud vaimulike konverentsil või piiskoplik nõukogu ei ole sellist ettepanekut teinud.

Nii et põhimõtteliselt võib öelda, et teoloogiline arutelu on ikkagi veel ees ja eks seni vastu võetud dokumentidest on näha, et see teoloogiline arutelu on veel toores.

Maailm on tavanormid ümber hinnanud rassi, orjuse, naiste õiguste asjus. Eelmise sajandi lõpust võib Euroopa ja Ameerika kirikus täheldada muutusi suhtumises homoseksuaalse sättumusega inimeste koosellu. Kas Eesti kirik elab oma maailmas või kas diskussiooni oma usuvendadega teistes riikides üldse ei toimu?

EELK kindlasti ei ela päris omaette maailmas. Ainuüksi Eesti sees ta osaleb ühiskondlikus diskusioonis. Aga loomulikult on side olemas teiste luterlike kirikutega, eriti luterliku maailma liidu kaudu, mis ühendab enamust luterlikke kirikuid maailmas. Eesti luterlased on selles organisatsioonis vägagi kohal ja osalevad diskussioonides.

On olnud muidugi hetkei küsitavaid, kus võib-olla EELK teatud liikmed, vaimulikud, võib-olla ka juhtkond pole igas olukorras päris nii dialoogialtis olnud kui seda läänepoolsetes luterikirikutes harjutud nägema, aga põhimõtetliselt ei ole minu arvates midagi valesti. Kontaktd on olemas, diskussioon tuleb varem või hiljem, jõuab siia kirikusse ka.