Välisuudiste lugemissoovitus nädalavahetuseks (27)

Sel nädalal selgus lõplikult, millised vallad omavahel liituvad ning mis saab uute valdade nimeks. Pärast kohalike omavalitsuste valimisi sel sügisel jõustub haldusreform ning varasema 183 valla asemel jääb järgi 64. Linnade arv väheneb poole võrra ehk 30-lt 15-le. Mis on uute valdade nimed ja kas maakondlik kuuluvus on endine? Seda näeb allolevast otsingust.

Aasta ettevõte on Magnetic MRO AS

Eesti väiksemates omavalitsustes on probleeme lagunevate kortermajadega, mille elanikud on sattunud sisuliselt võlavanglasse. Eesti korteriühistute liidu juhatuse liige Dagmar Mattiiseni hinnangul peab omavalitsus ühistu probleemidesse jõulisemalt sekkuma ning kui ei saa nõuga, siis tuleb küsimused lahendada jõuga.

War on the Rocks : Venemaa mõjutusmeetmed USA-s ja Saksamaal - külma õja õppetunnid tänapäevaks.

Window on Eurasia : moslemitest kinnipeetavad on Vene vanglates üha enesekindlamad.

Atlantic : New Yorgist 39 minutiga Shanghaisse - mis tunne see oleks?

New Yorker , Politico ja Atlantic : miks Trumpi sõnavalik Põhja-Korea teemal on tähtis.

New Yorker : miks me ei peaks nimetama Las vegase massitulistamist terrorismiks.

Washington Post : "Ma arvasin, et kontroll relvade üle on lahendus. Mu uurimistöö tõestas muud."

Time ja Vox : miks Las Vegase juhtum on suurim massitulistamine - kaasaegses - USA ajaloos. Sõna "kaasaegne" ehk "modern" on selles kontekstis oluline.

CNN , New York Times ja Quartz seletavad, mis on bump stock ehk vahend, mida Las Vegase tulistaja kasutas. Võimalikku keeldu kartes asuti neid pärast La Vegase juhtumit massiliselt ostma .

The Local : gondoljeer kurdab, et gondlisõidu ajal vahivad turistid Veneetsia imetlemise asemel hoopis oma mobiiltelefone.

The Local : Itaalia arheoloogid leidsid, et vähk oli renessansi ajal varem arvatust sagedamini esinev haigus.

New York Times : Trumpi administratsioonil on aeg Ukrainat relvastama asuda.

The Local : Taani valitsus teatas, et toetab burkakeeldu.

The Local : töö Rootsi migratsiooniametnikuna on üha ohtlikum.

The Local : Rootsi politsei on endiselt hädas väljasaatmisotsuste elluviimisega.

Quartz : Saksamaa edu saladus - sakslaste väärtused on vastupidised Silicon Valley väärtustele.

