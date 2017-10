Reedel on ilm selgem, nädalavahetusel taas sajusem

Reede öösel on pilves selgimistega ilm, kohati sajab vihma ja tekib udu. Puhub nõrk muutliku suunaga tuul, saartel loodetuul 5 kuni 8, puhanguti 13 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 0 kuni +7 kraadi vahel, läänerannikul on kohati sooja kuni 10 kraadi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Hommikul on sadu kohati, kuid mitmel pool on udu. Tuul on mandril nõrk ja muutlik, saartel ja läänerannikul puhub põhjast ja loodest 4 kuni 10, puhanguti 13 meetrit sekundis. Sooja on 2 kuni 8, saarte rannikul kuni 11 kraadi.

Päev on pilves selgimistega, mitmel pool sabistab vihma. Puhub läänekaare tuul 2 kuni 8 meetrit sekundis, läänerannikul põhja- ja loodetuul iiliti kuni 13 meetrit sekundis. Sooja tuleb 9 kuni 12 kraadi.

Laupäeva öösel eemaldub madalrõhkkond Põhja-Venemaale ja selle järel on Eesti ilm rahulikum. Päeval läheneb merelt uus väike tsüklon ning katab Eesti sajupilvedega. Õhk on öösel jahe, kuid öökülmaoht annab järele, päeval tuleb sooja 7 kuni 11 kraadi.

Pühapäeval saab madalrõhkkond läänest energiat juurde ning uue saju saabumise eel tugevneb ka tuul. Öösel on sooja 3 kuni 8, saarte rannikul kuni 11 kraadi, päeval 7 kuni 11 kraadi.

Järgnevatel päevadel jääb madalrõhkkond Eesti vahetusse lähedusse pöörlema ning hoiab siinse ilma sageli sajuhoogudega ja esialgu ka tuulisena. Öösiti on keskmiselt sooja 4 kuni 6, päevasel ajal 8 kuni 9 kraadi.