Tallinnasse rajatakse Sergei Dovlatovi mälestusmärk

"Täna saab kindlalt öelda, et Tallinnasse rajatakse Dovlatovi mälestusmärk. Andrei Hvostov ütles hiljuti, et kirjanikuna oli ja on Dovlatovil ühendav jõud. Meil on hea meel, et sel korral ühendas Dovlatov ka Tallinna opositsiooni ja koalitsiooni, sest ühiselt võeti suunaks mälestusmärgi rajamisele roheline tuli anda,“ ütles linnavolikogu sotsiaaldemokraatide fraktsiooni esimees Anto Liivat.

Komisjoni moodustamine mälestusmärgi püstitamiseks anti Tallinna linnavalitsusele ülesandeks 5. oktoobril toimunud linnavolikogu istungil. Komisjoni ülesanne on leida Dovlatovi mälestusmärgile kõige sobivam asukoht ja lahendus idee teostamiseks.

3. septembril ehk Dovlatovi sünniaastapäeval tegi Andrei Hvostov koos teiste Eesti literaatide Karl-Martin Sinijärve, Maimu Bergi ja Kadri Kõusaarega Tallinna linnavolikogule ettepaneku püstitada Dovlatovile pealinnas asuv mälestusmärk. Kirjanike meelest võiks Dovlatovi mälestusmärk saada kahe kultuuri tihedate sidemete sümboliks.