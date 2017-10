Marianna Kaat: Eesti lasteaiad ei tohiks olla venekeelsed

"Lasteaiad ei peaks olema venekeelsed. Mina arvan, et lasteaiatasemel võiks segada eesti- ja venekeelsed rühmad. See on ju riigi tugevus, kui meil räägitakse peale inglise keele vene keelt," rääkis Kaat Sirbile antud usutluses.

Tema sõnul on Eestis terved põlvkonnad ilma vene keele oskusest, mis on riiklikult mõeldes halb.

"Meil on hiiglaslik naaber ja ükskõik mis seal ka praegu ei toimu, ei ole see igavene, nagu pole igavene ka Putin."

Kaati sõnul on probleem laiem kui ainult lasteaiad.

"Kuni meil on eraldi eesti ja vene koolid, ei pääse venelased oma ringist välja. Ainult venelase koolis käies jääbki lapse ringkond ainult venelastest koosnevaks. Täiskasvanuna tuleb hakata tugivõrgustikku nullist üles ehitama, pole klassikaaslasi olulistel positsioonidel jne."

Kaati filmis on üheks läbivaks motiiviks ka vene laste kartus eesti keeles rääkida.

"Midagi peab ju siin riigis elades külge jääma, olgu koolis ükskõik kui halb õpetaja või kehv õppemetoodika. Ja siis see jutt, et ei julgeta rääkida ega vigu teha. Miks? Ma arvan, et süüdi ei ole mitte ainult venelased, midagi on eestlased valesti teinud."

Filmiprodutsendil ja režissööril Marianna Kaatil valmis hiljuti dokumentaalfilm "14 käänet", milles erinevas vanuses vene lapsed üritavad eestikeelsesse ühiskonda integreeruda.