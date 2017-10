Otse kell 11 | Riigireform saab Radarilt hinde, Jaak Aab vastab küsimustele

Kell 11 avalikustab Riigireformi Radar, millise hindega nad riigi tegutsemist tunnustavad või kritiseerivad.

Selle järel toimub samal teemal diskussioon, kus osalevad Riigireformi Radari kolleegiumi liikmed Tarmo Jüristo ja Tiina Randma-Liiv ning riigihalduse minister Jaak Aab ja riigireformi probleemkomisjoni juht Ivari Padar.

Vestlust juhib ERRi ajakirjanik Greete Palmiste ja ERR.ee vahendusel saab arutelu ka otseülekandest jälgida.

Riigireformi Radar on algatus, mis monitoorib riigireformi edenemist. Viimati hinnati valitsuse tegevust riigi reformimisel hindega „2“. Radari kolleegium tõi viimasel hindamisel välja, et nõrga hinde põhjuseks on kindlusetus, et valitsus pingutaks riigi reformimisel piisavalt - riigiaparaadi ümberkorraldamisel on vaja julgemaid otsuseid.

Seekordne hinnang annab enne kohalike omavalitsuste valimisi ülevaate, kuidas on valitsus tulnud toime haldusterritoriaalse reformiga ning millised on kriitilise tähtsusega küsimused, mis vajavad lahendamist selleks, et riigireform strateegiliselt edasi liiguks.