ICAN (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons) sai komitee kinnitusel preemia seetõttu, et nende tegevus on väga kooskõlas Alfred Nobeli põhimõtetega rahvusvahelise rahu poole püüdlemisel ning et tuumarelvad ja jätkuv tuumarelvastumine on praegu äärmiselt tõsine oht.

Nobeli rahupreemia rahaliseks väärtuseks on 8 miljonit Rootsi krooni (umbes 840 000 eurot) ja see antakse üle 10. detsembril Oslos. Tegemist on ainsa Nobeli preemiaga, mis kuulutatakse välja ja antakse üle Norras.

Preemia saaja asjus teeb otsuse Norra parlamendi valitud komitee. Põhjus, miks selle preemia üle otsustatakse Norras, on asjaolu, et preemia algatajaks olnud ettevõtja Alfred Nobeli surma ajal olid Rootsi ja Norra personaalunioonis ning Norra parlament tegeles üksnes sisepoliitikaga. Sellisel viisi tahtis Nobel tagada, et see auhind jagataks riikide välispoliitikast sõltumatult.

Eelmisel aastal sai rahupreemia Colombia president Juan Manuel Santos kodusõja lõpetamiseks tehtud pingutuste eest.

Käesoleval aastal oli rahupreemiale esitatud kokku 318 kandidaati, kelle nimed salastab Nobeli komitee 50 aastaks, kuid kandidaatide esitajad avaldavad sageli ise oma eelistused.

Tõenäolisteks kandidaatideks olid ka käesoleval aastal mitmeid isikud või organisatsioonid nagu Leonardo DiCaprio, Julian Assange, Lions Club International, Jo Cox, Bulgaaria õigeusu kirik, David Bowie, Vladimir Putin ja Donald Trump, kuid Oslos asuv rahu-uuringute instituut ning kihlveokontorid mainisid ka kandidaate, kelle võiduvõimalusi peeti tõenäolisemateks.

Võimalikud favoriidid olid käesoleval aastal järgmised:

* EL-i välispoliitika juht Federica Mogherini ja Iraani välisminister Mohammad Javad Zarif (Iraani tuumaleppe sõlmimine);

* nn Valged Kiivrid ja nende juht Raed al-Saleh (Süüria kodusõja ajal tsiviilelanike aitamine);

* ajakirjanik Can Dündar ja ajaleht Cumhuriyet (inimõiguste ja sõnavabaduse eest seismine Türgis);

* ÜRO Pagulaste Ülemvoliniku Amet ehk UNHCR (põgenike õiguste eest seismine);

* paavst Franciscus (põgenike ja vaeste õiguste eest seismine, sotsiaalse õigluse eest võitlemine);

* American Civil Liberties Union ehk ACLU (inim- ja kodanikuõiguste eest seismine);

* Saudi Araabia blogija Raif Badawi (sõnavabaduse kasutamine ja selle nimel kannatamine).