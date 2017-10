Trumpi sõnul on lepe nõrk ning ei taga piisavat järelevalvet Iraani tuumajaamade üle. Pealegi ei ole lepe Trumpi hinnangul USA rahvuslike huvidega kooskõlas, märkis ajaleht oma allikatele viidates.

USA president peaks leppe ratifitseerima tuleval nädalal. Kui Trump seda ei tee, peab kongress uuesti otsustama Iraani-vastaste majandussanktsioonide üle.

USA kaitseminister James Mattis ütles kusjuures teisipäeval senatis toimunud kuulamisel, et tema arvates tuleks lepe vähemalt esialgu siiski ratifitseerida.

Trumpi arvates teeb tuumalepe USA-le häbi

Trump nimetas ÜRO Peaassambleel esinedes Iraani "korrumpeerunud diktatuuriks" ja "mõrvarlikuks režiimiks" ning ütles, et USA ja teiste suurriikidega sõlmitud tuumalepe teeb Ühendriikidele häbi.

Iraani kõrgeim juht ajatolla Ali Khamenei ütles seepeale, et Trumpi "odavad, inetud, rumalad ja tegelikkusele mittevastavad" märkused ÜRO Peaassambleel on märk meeleheitest.

Venemaa välisminister Sergei Lavrov on öelnud, et ei näe vajadust Iraani tuumaläbirääkimiste taasavamiseks ja USA muresid seoses Teheraniga saab lahendada ka leppeväliselt. Euroopa Liidu välispoliitika juht Federica Mogherini avaldas samuti arvamust, et kõik Iraani tuumaleppega seotud riigid on veendumusel, et seda täidetakse ja see toimib.

Trump ütles pärast Iraani värsket raketikatsetust, et tuumaleppest pole enam nagunii kuigipalju järel.

"Iraan katsetas just ballistilist raketti, mis on võimeline Iisraeli jõudma. Nad töötavad ühtlasi koos Põhja-Koreaga. Pole kuigipalju lepet meil enam," kirjutas Trump suhtlusvõrgustikus Twitter.

Iraan teatas septembri lõpus uue keskmaaraketi edukast katsetamisest, millega trotsis otseselt USA ähvardust taanduda tuumaleppest Teheraniga.

Iraani tuumaleppe sõlmimine võib reedel tuua Nobeli rahupreemia

Nobeli komitee teeb reedel kella 12 ajal Oslos teatavaks Nobeli rahupreemia laureaadi. (Tseremooniat on võimalik vaadata otseülekandes ERR-i uudisteportaalis - Toim.).

Üheks võimaluseks on see, et rahupreemia saavad EL-i välispoliitika juht Federica Mogherini ja Iraani välisminister Mohammad Javad Zarif just nimelt Iraani tuumaleppe sõlmimiseni jõudmise eest.

Trump tegi sõjaväejuhtidega kohtudes vihjeid

Neljapäeva õhtul kohtus Trump Valges Majas relvajõudude juhtidega ning koos abikaasadega istuti ka õhtusöögilauda.

Kui enne õhtusööki ühist fotot tehti, küsis Trump retooriliselt ajakirjanikelt, kas nad teavad, mida eelnenud koosolek tähendas. "See on vaikus enne tormi," sõnas ta seejärel, kuid mingeid lisakommentaare ta ei jaganud.

USA meedias kahtlustati kõigepealt, et midagi on juhtumas Põhja-Korea suunal, kuid ametnikega suhelnud New York Times kirjutas, et president pidas silmas just Iraani.

Politico aga kirjutas varem, et Trumpi eesmärgiks ongi Iraani tuumalepet õõnestada, et see seejärel soodsama sisuga täita ja nö päästa.