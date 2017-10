Wall Street Journal kirjutas kolmapäeval, et Venemaa on avanud sõjas NATO-ga uue rinde ning kasutab Lääne sõjaväeametnike sõnul ära liitlasvägede sõdurite kõige kaitsetumat kohta - nutitelefone. Leht kirjutab, et NATO liikmesriikide sõdurite, ohvitseride ja valitsusametnike sõnul on Venemaa sõjaväelaste telefonides tegutsenud juba mõnda aega. Nii püütakse hankida operatiivinfot, vägede jõudu hinnata ja sõdureid hirmutada.

Leht kirjutas, et Tapa linnakus rääkisid paljud sõdurid, et nende nutitelefonidega toimuvad kahtlased asjad. See toimus vahetult enne Prantsuse ja Briti väegrupeeringute saabumist, viitas leht ühele Tapa baasi ohvitserile.

"WSJ artiklis nimetatud intsidenti pole Tapa linnaku juures toimunud, oleme nende tähelepanu ka sellele juhtinud. Tapa linnaku julgeolek ja linnaku valve jälgivad pidevalt territooriumi ümbrust ja on valmis kahtlase tegevuse korral sekkuma," kommenteeris Simmo Saar kaitseväe peastaabi pressijaoskonnast.

Saar lisas, et tegevväelaste teadlikkuse tõstmiseks viiakse kaitseväes regulaarselt läbi küberhügieeni koolitust, mis keskendub arvuti ja nutiseadmete ohutule kasutamisele. "Iga-aastase küberhügieeni testi positiivsele tulemusele sooritamine on tegevväelasele kohustuslik. Isiklike seadmete kasutamise ja turvalisuse eest vastutab siiski iga kaitseväelane ise," ütles ta.

NATO sõdureid hoiatatakse Leetu saabumisel telefonide häkkimise ohust

Leetu saabuvaid NATO sõdureid hoiatatakse saabumisel, et nende telefone ähvardab häkkimine, ütles Leedu kaitseministeerium.

USA ärileht Wall Street Journal kirjutas kolmapäeval, et NATO liikmesriikide sõdurite, ohvitseride ja valitsusametnike sõnul üritab Venemaa operatiivinfo saamiseks murda sisse NATO sõdurite nutitelefonidesse.

Kampaania sihtmärgiks on sel aastal Poola ja Balti riikidesse paigutatud 4000 NATO sõdurit, kelle ülesanne on kaitsta alliansi Euroopa piiri Venemaa eest, ütlesid lääne sõjaväeametnikud Wall Street Journalile.

"Leetu saabuvad NATO sõdurid on teadlikud seda tüüpi ohtudest ning kasutavad oma mobiilseadmeid vastavalt riiklikele piirangutele ja teabekaitsenõuetele," ütles Leedu kaitseministeerium vastuseks BNS-i päringule.

"Leedu sõduritele ja kõikidele riigikaitsesüsteemis töötavatele või teenivatele inimestele antakse iga aasta ülevaade nutitehnoloogiate kasutamise riskidest ning vajalikust teabe- ja andmekaitsest. Lisaks ärgitatakse neid kasutama suhtlusseadmeid hoolikalt," lisas ministeerium.