"Kirik pole loodud selleks, et kegagi hukka mõista, vaid et päästa inimesi hukatusest," ütles EELK Tartu Pauluse koguduse õpetaja Kristjan Luhamets kolmapäevase "Suud puhtaks" jätkusaates.

Armastus on tema sõnul nii suur mõiste, et ka Jeesus tuleb, sirutab käe ja pakub abi nii samasooliste paaride jaoks kui kõigile teistele. "Kirik peab seda arvestama."

Ta lisas, et Risti koguduse õpetaja Annika Laats, kes võttis kolmapäeval ETV saates "Suud puhtaks" sõna kooseluseaduse kaitseks, esines vaimulikuna ja esitas isiklikku arvamust.

Luhamets avaldas toetust EELK peapiiskop Urmas Viilmale, kes taunis Laatsi sõnavõttu. Viilma ütles: "Kuidas üks EELK vaimulik on valmis avalikult oma kiriku seisukohtadega vastanduma ma ei mõista, sest Annika Laats ei esindanud saates ainult iseennast, vaid rõhutas seda, et ta on kirikuõpetaja."

Luhamets ütles kommentaariks, et Viilma tuletas meelde, et vaimuliku ülesandeks on kuulata jumalasõna, mitte vaimulikuna kuulutada isiklikke seisukohti. "Ta rääkis, midagi, mis erineb kiriku õpetusest, aga ta on määratud kuulutama jumalasõna, siis kui esindab kirikut," lausus Luhamets.

EELK Rakvere Kolmainu koguduse vaimulikku Tauno Toompuu sõnas, et tema vaated langevad Annika Laatsi omadega kokku, kuna kristluse põhisõnum on armastus. Ta lausus, et homoseksualistid on samamoodi osa ühiskonnast. "Armastuse alasse kuulub ka samasooliste temaatika."

Toompuu sõnul ei näe ta probleemi ka kooseluseaduses. "Abielu on midagi muud, see sõlmitakse mehe ja naise vahel."

Luhamets ütles, et kooseluseadus võeti Eestis vastu ka 1926. aastal, mis võimaldas ametlikult abielluda kirikliku laulatuseta.