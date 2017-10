President Kaljulaid ei mõista kurjust kooseluseaduse ümber

ETV saade "Aktuaalne kaamera.Nädal" intervjueeris täna ERR-i uudistemaja stuudios esimese ametiaasta täitumise puhul president Kersti Kaljulaidi. Saatejuht Monika Tamla päris teiste teemade kõrval presidendilt aru kooseluseaduse tühistamise ümber taas puhkenud terava väitluse, ühiskonna lõhestumise ja sellest ülesaamise kohta.

"Minu arvates kooseluseadus ei lõhesta Eesti ühiskonda. See ei lähe sugugi korda nii paljudele inimestele kui eilsest või tänasest meediapildist võib järeldada," leidis president Kaljulaid.

President on veendunud, et suur osa Eesti inimesi mõistab, et ei ole mõtet keelata ja piirata midagi nendele inimestele, kes soovivad oma suhteid reguleerida, kuid kes ei saa seda teha traditsioonilises võtmes.

"See ei võta mitte midagi ära teistelt. See ei võta mitte midagi ära abilelu institutsioonilt. See ei võta mitte midagi ära meilt, heteroseksuaalsetelt inimestelt. Mina küll ei tunne, et see võtaks midagi ära. Ma lihtsalt ei mõista seda kurjust," nentis president Kersti Kaljulaid teemat kokku võttes.

Milline on olnud president Kaljulaidi esimene ametiaasta, kuidas ta ise hindab oma õnnestumisi ja ebaõnnestumisi ning mil moel on muutunud tema isiklik elu pärast presidendiks saamist, sellest kõigest saab teada pühapäeva õhtul kell 21 algavast saatest "Aktuaalne kaamera.Nädal".