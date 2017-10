Eesti väiksemates omavalitsustes on probleeme lagunevate kortermajadega, mille elanikud on sattunud sisuliselt võlavanglasse. Eesti korteriühistute liidu juhatuse liige Dagmar Mattiiseni hinnangul peab omavalitsus ühistu probleemidesse jõulisemalt sekkuma ning kui ei saa nõuga, siis tuleb küsimused lahendada jõuga.

Mattiiseni sõnul ei tähenda omavalitsuste kasvamine teenuste kvaliteedi langust. Teisalt ei julge ta väita, et suuremad omavalitsused pakuvad paremaid teenuseid. Näiteks küttehinnad sõltuvad otseselt klientide arvust ja trassi kvaliteedist.

“Kütteteenuse puhul võiksid valijad uurida seda, kas kandidaadil on olemas lokaalse varustamise visioon, mis põhineb väiksematel kütte- ja elektrijaamadel ning taastuv energial,” selgitab Mattiisen. Samas on väiksemates omavalitsustes probleem ühistute kommunaalteenuste võlad, mille tõttu keeratakse küte kinni ka neil, kes on oma arved ära tasunud.

Võlaprobleemi osas soovitab Mattiisen pakkuda kohalikul võimul ühistutele nõustamisteenust. “Need võlgnevused pole tekkinud üle ja see näitab seda, et ühistu juhatus pole osanud võlgnikega tegeleda,” nendib ühistute liidu juhatuse liige. Tema sõnul on ühistu juhatusel võimalik kõik võlglased üles leida, nõuda neilt raha välja või sundvõõrandada neile kuuluv kinnisvara.

Mattiiseni hinnangul võib peale nõustamise ja koolitamise kohalik omavalitsus pakkuda pooleldi mahajäetud hoonete elanikele asenduspindasid. “Need probleemsed majad tuleb lihtsalt ära lammutada ja seal pole midagi muud teha,” tõdeb Mattiisen.