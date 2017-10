Madisoni vastus Laatsile: kooseluseadus õõnestab kristlikku moraali

"Annika Laats pöördus oma kirgikütva sõnavõtu juures minu poole, siis on mul ka kohustus tema küsimusi ja väiteid selgitada. Ta küsis, miks me seda teeme? Ehk miks me ei toeta kooseluseadust. Väga lihtne põhjus: me kaitseme enamuse ühiskonna seisukohta, mille kohaselt on riigi ülesanne väärtustada täisväärtuslikke perekondi, mis on avatud järglastele," ütles Madison ERR-ile.

Täisväärtuslikuks perekonnaks on Madisoni sõnul mees, naine ja lapsed. "Samasoolised paarid ei ole avatud järglastele ja nende käitumine on vastuolus loodusseadustega, kõlbeliste ja moraalsete normidega. Nad on üks vähemusgrupp ja nad pole ainsaid. Vähemusi on väga palju. Laats väitis, et jumala silmis oleme kõik üks ja ta armastab kõiki ühtmoodi. Õigus, armastabki. Kuid ei õigusta väärat käitumist. Mind, kes ma olen ristitud samuti luterlikus kirikus, solvab tema tahtlik kristliku õpetuse õõnestamine ja seda valedega," rääkis Madison.

Madison lisas, et homoseksuaalidel on õigus oma eraelus teha, mida soovivad, kuid neil ei ole ega saa kunagi olema õigust pretendeerida samadele õigustele tavaabielus oleva heteropaariga

Kooseluseadus on Madisoni väitel sisuliselt sama mis abielu, vaid teise nimega. "Seda tunnistasid ka teised saatekülalised ise. Samuti oli küsimus, et mida halba see teeb teistele, kui nad saavad abielluda? Siit tulenevad kohe aga järgmised küsimused: mida halba teeb teistele, kui mees saaks abielluda nelja naisega? Kas Laats kaitseks ka üht islamiusulist meest, kes seda sooviks ja räägiks jumala armastusest?," lausus Madison.

Madison jätkas: "Mida halba teeks teistele võimalus olla seaduslikult zoofiil, nagu seda on olnud Taanis? Rootsi ühiskond on jõudnud aga sinna, et eelmisel aastal tegid noored rohelised ettepaneku legaliseerida nekrofiilia, kuna “see ei mõjuta kedagi teist ühiskonnas”. Nendele väidetele on üks vastus: nad õõnestavad ühiskonna alustala ehk perekonda ja moraali."

Madison ütles, et kirikute ülesanne peab aga olema perekondade ja moraali kaitsmine. "Kui keegi koguduse õpetajatest keeldub seda tegemast, siis ta ei kõlba õpetajaks. Ma tänan ka Urmas Viilmad väga tasakaaluka, põhjendatud ja sisuka reageerimise eest ja loodetavasti ei paindu ta surve all."