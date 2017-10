Augusti lõpus ka Tartus odavpoe avanud ning aktiivselt laienemisplaane pidav ettevõte ET Invest registreeriti kaks aastat tagasi Lätis.

ET Investi juhatuse liige Einar Visnapuu ütles ERRile, et Lätis ollakse registreeritud seepärast, et nende kauplustest enamik asub Läti territooriumil ning Eesti ettevõttega ei ole seal midagi teha.

Küsimusele, kas ettevõttele on see majanduslikult kasulikum, vastas Visnapuu, et nad on teises maksusüsteemis ja muud ei midagi. "Üldised maksud mitte, aga on aktsiisieelis," nentis ta.

Nelja osanikuga ettevõte sai eelmisel majandusaastal, mida nad arvestavad 19. augustist 2015 kuni 2016. aasta lõpuni, 122 331 eurot kasumit ja nende käive oli 17 290 593 eurot.

Käibemaksuna maksti Läti riigile 696 286 eurot, sotsiaalmaksu aga kokku 75 764 eurot.

Järgmisel aastal on Alko1000-l Visnapuu sõnul plaanis kaht Läti poolel olevat poodi laiendada ja Eestisse rajada tuleva aasta lõpuks kokku 15 toidukauplust.