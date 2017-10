Keskerakond - Manna la Roosa

"Manna la Roosa on meie jaoks uus ja teistsugune koht, mis on ka sobilik, sest veidi erinev on võrreldes varasemaga ka meie kontseptsioon valimistulemuste vastuvõtmiseks. Peokohast on hea vaade Tallinna Linnavolikogule, kuhu valituks osutumiseks on kandidaadid väga palju tublit tööd teinud ning eks sealt ka ju hea kohe 16. oktoobril töökoht üle vaadata," rääkis Keskerakonna pressiesindaja Andre Hanimägi.

Reformierakond - R14

"Reformierakond peab Tallinnas valimispidu Rotermanni kvartalis asuvas R14 restoranis. Ootame peole 100-150 inimest," lausus partei pressiesindaja Silver Pukk.

IRL - Wabadus

"Tallinna pidu peetakse Wabaduses, see on kesklinnas ja hea juurdepääsetavusega. IRL on seal varemgi oma valimispidusid pidanud. Loomulikult, kaalusime ka teisi kohti. Kuid pidime arvestama inimeste hulga, antud juhul Tallinna kandidaatide arvuga, mis on üsna suur," põhjendas kohavalikut pressiesindaja Kristiina Herodes.

Tegus Tallinn ja Savisaare valimisliit - Komeet

"Meil oli valikus päris mitu kohta, ka vanalinnas. Aga kuna sinna on väga hea ligipääs, asub päris kesklinnas. Selline valik jäigi," ütles Olga Ivanova.

Vaba Tallinna Kodanik - Kuku klubi

Vaba Tallinna kodaniku meediakontakt Õie-Mari Aamäe sõnul oodatakse Kukusse 150-200 inimest. Ja koht valiti seetõttu, et paljud VTK otsused on sündinud just seal. "Meil on nii palju kandidaate, kellel on seos Kuku klubiga," ütles ta.

Sotsid - Balti jaama turu Humalakoda

"Me ootame kõiki oma kandidaate ja nende toetajaid, paarisaja inimese kandis," ütles sotside linnapeakandidaat Rainer Vakra. Vakra sõnul on Humalakoda uus ja huvitav koht ja temale südamelähedase Nõmme turu kõrval üks tulevasi linna sümboleid.

EKRE - Reval Cafe Rävaka pst

Rohelised - Pärnu mnt 30, erakonna staabis