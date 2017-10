Kultuuriministeerium soovib, et 2018. aasta kevadise riigi eelarvestrateegia (RES) arutelu käigus eraldataks rahvusringhäälingule 56,4 miljonit eurot uue telekompleksi rajamiseks.

Eile ERR-i uue telekompleksi rajamise temaatikat arutanud valitsuskabinet leppis kokku, et ERR-i investeeringuvajadusi arutatakse uuesti 2018. aasta kevadise RES-i käigus.

"Tutvustamine oli eile oluline, et valitsuskabineti liikmed teaksid ERR-i juhatuse plaane ning et uus ERR-i juhatus saaks väljendada oma arvamust varem kavandatu kohta," märkis kultuuriminister Indrek Saar.

Saare sõnul on uue ja kõigile nõudmistele vastava tele- ja raadiokompleksi rajamine ministeeriumi jaoks prioriteet.

"Ettevalmistusi selleks on tehtud mitu aastat. Selle aja jooksul on täielikult renoveeritud nn uus ja vana raadiomaja. Nüüd on järg jõudnud kolmanda etapini, telekompleksi uuendamiseni," sõnas Saar.

Kultuuriministeeriumi ettepanek on, et rahandusministeerium eraldaks kevadise RES-i ajal uue kompleksi ehituseks 56,4 miljonit eurot. Uue telekompleksi ehitamist on plaanis finantseerida kahest allikast: riigieelarvest ning ERR-i jaoks kasutuks muutuvate kinnistute müügist. Lõplik vajadus sõltubki nende kinnistute tegelikust müügihinnast.

"Investeering jaotuks mitmete aastate peale nagu kõigi suurobjektide puhul, kuna ehituse ja tehnika soetamise arveid tasutakse ehituse valmimise rütmis," selgitas Saar.

Riigi Kinnisvara AS-i (RKAS) viis 2014. aastal läbi analüüsi, mille järgi tuleb uue telekompleksi ehitamine oluliselt odavam kui renoveerida olemasolev telemaja ja sealsed stuudiod.

"Selle analüüsi tulemused näitavad, et arenduskulud ja 30 aasta hoiukulud on kokku ligi 35% madalamad kui vana kompleksi rekonstrueerimine. Praegused telemaja hooned ja nende tehnika on vananenud ning hooned väga energiakulukad ja tööruumid ei vasta nüüdisaegse telekompleksi nõuetele," märkis kultuuriminister.

Uue telekompleksi funktsionaalsus ja väljanägemine on Saare sõnul täna veel ERR-i enda vaimusilmas ning tegelik pilt selgub, kui ERR viib läbi arhitektuurse ideekonkursi koostöös Eesti Arhitektide Liidu ja Tallinna linnavalitusega, misjärel saab alustada projekteerimist.