Sotsiaaldemokraadist Tartu abilinnapea Jarno Laur ütles ERR-ile, et hoone avamist ei ajastatud teadlikult valimiseelsele nädalale, vaid on seotud turu 80. aastapäevaga.

"Tegemist on turu nõukog otsusega ja silmas peeti seda, et äriliselt on suvel remonditöödeks ainuvõimalik aeg, kuna kauplemine on siis madalseisus. Alustada oli õige pärast jaanipäeva," rääkis Laur.

Turuhoone saab kaasaegse küttesüsteemi ja ventilatsiooniseadmed. Täielikult uuendatakse ka valgustust ja sisustust. Kõik uuendused tehakse 20-aastase perspektiiviga ja tööde valmides peaks turuhoone olema kõige kaasaegsem kaubanduspind Tartus, on Tartu Postimees kirjutanud.

Samas on juba tööde planeerimise ajal tehtud tihedalt koostööd muinsuskaitseameti spetsialistidega. Näiteks hoitakse alles paarkümmend ruutmeetrit originaalseid põrandaplaate, restaureeritakse trepikäsipuud ja uksed.

Keldrisse 80 aastat tagasi sisse ehitatud algupärased lihakehade riputuskonksud õnnestus utiliseerimisest päästa.

Müügisaarte keskelt kaovad külmutusseadmed. Kaupa hakatakse edaspidi hoidma ja müügiks ette valmistama keldris, seal raiutakse tulevikus ka liha. Müügisaali jõuab kaup liftiga.