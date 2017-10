Propagandat ja desinformatsiooni uuriv ekspert Albright, kes juhib Columbia Ülikooli digitaalmeedia keskust, toob oma uuringus välja, kuivõrd palju olid USA valijad aastatel 2015-2016 Venemaa poolt juhitud poliitiliselt lõhestava sisu mõjuväljas, kirjutab Business Insider.

Ta tõi esile sellised lehed ja kontod nagu "Blacktivists", "Being Patriotic" ja "Secured Borders", mille Facebook sulges pärast Venemaaga seotud libakontode vastast auditit. Samuti äratasid eksperdi tähelepanu lehed nagu "Heart of Texas", "LGBT United" ja "Muslims of America".

Need on need kuus lehekülge, mille puhul Facebook on avalikult tunnistanud seoseid Venemaaga. Kuid kokku sulges Facebook 470 lehekülge, mis olid seotud Kremli mõjuagendiks peetud organisatsiooniga Internet Research Agency.

Andmete analüüsimiseks kasutas Albright muuhulgas ka Facebooki enda analüüsirakendust CrowdTangle ning laadis alla 500 viimast postitust, mida nimetatud kontod olid teinud. Samuti avaldas ta täismahus ka nende postituste sisu. Märkimisväärne on see, et ainuüksi nende kuue konto positusi oli jagatud kokku rohkem kui 340 miljonit korda. Arvestades, et 464 konto nime pole veel avalikustatud, võib eeldada, et kokku on kahtlase taustaga postitusi jagatud miljardeid kordi.

CNN kirjutas septembri lõpus ka sellest, kuidas Vene mõjutusvahenditeks peetud kontod valisid oma sihtmärke geograafiliselt väga täpselt. Samuti oli tähelepanuväärne, kuidas ka laiemalt oli eesmärgiks tekitada USA-s poliitilisi vastasseise ning õhutada kaost, kusjuures ilmtingimata ei olnud eesmärgiks edendada mingit konkreetset kandidaati või liikumist.