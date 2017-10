NRA soovitab täiendavaid reegleid relva automaatseks muutva seadme kasutamisele

Väidetavalt kasutas nn bump stock seadet ka pühapäeval Las Vegases festivalil 58 inimest tapnud Stephen Paddock, vahendas BBC.

"Seadmed, mis võimaldavad poolautomaatsetel relvadel toimida nagu täisautomaatsed relvad, peaksid alluma täiendavatele regulatsioonidele," märkis NRA.

Ühing kutsus seadusandjaid üles koheselt uurima, kas nende seadmete kasutamine vastab föderaalseadustele.

"Selle kurja ja arutu rünnaku järel Las Vegases ootavad ameeriklased vastuseid selle kohta, kuidas tulevasi tragöödiaid vältida saaks," kirjutasid NRA juhid Wayne LaPierre ja Chris Cox pressiteates.

Nad kritiseerisid poliitikuid, kes kutsuvad üles karmistama relvakontrolli. "Relvade keelustamine seadusekuulekatele ameeriklastele ühe hullumeelse kuriteo põhjal ei aita vältida tulevasi rünnakuid," märkisid nad.

NRA tõi välja, et bump stock seadmete kasutamise kiitis heaks eelmise presidendi Barack Obama administratsiooni alkoholi, tubaka ja tulirelvade büroo.

President Donald Trump ütles ajakirjanikele, et tema valitsus vaatab lähiajal, kas keelustada need seadmed.

Valge Maja pressiesindaja Sarah Sanders, kes rääkis mõni minut pärast NRA pressiteate avaldamist, ütles, et nii vabariiklased kui ka demokraadid ning hulk organisatsioone kavatsevad uurida bump stockide kasutamist. "Me tervitame seda ja tahame osaleda selles arutelus," lisas ta.

Vabariiklased on öelnud, et nad kaaluvad seadme keelustamist, kuigi aastaid on nad olnud relvakontrolli tugevdamise vastu.

Lisaks kutsus NRA kongressi üles kiitma heaks nende ettepanekut laiendada relvaõigused üleriigiliseks. Ühing tahab, et relvaomanikud, kellel on ühe osariigi relvaluba, võiksid võtta oma relvad kaasa ka teise osariiki, isegi kui seal on rangemad relvapiirangud.

Teine NRA prioriteet on summutite kasutamise regulatsiooni muutmine. See jäi kongressis toppama, kui eelnõu tagasi võeti.

Eelnõu bump stock seadmete keelustamiseks esitas kolmapäeval USA senatile California demokraat Dianne Feinstein.