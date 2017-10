ENPA president astus tagasi

Agramunt teatas oma tagasiastumisest ENPA-le saadetud kirjas. ENPA oleks pidanud Agramunti suhtes algatatud umbusaldusavaldust asuma arutama esmaspäeval toimuval plenaaristungil Strasbourgis. Nüüd jääb see debatt ära, teatas ENPA pressiteenistus.

Pärast Agramunti tagasiastumist saab automaatselt presidendi kohusetäitjaks kõige vanem asepresident, söör Roger Gale, kes jääb sellele kohale kuni uue presidendi valimiseni järgmisel assamblee sessioonil.

Agramunti suhtes avaldas juba aprillis umbusaldust ENPA büroo. Büroo otsustas ka, et Agramunt ei tohi enam mingis vormis esineda ENPA nimel, käia kohtumistel või visiitidel ning teha avaldusi ENPA presidendina, teatas ENPA pressiteenistus.

Agramunti on varasemalt süüdistatud Aserbaidžaani autoritaarse presidendi Ilham Alijevi režiimi varjatud toetamises, aprillis sattus ta aga terava kriitika alla avalikuks tulnud Süüria külastamisega, mis toimus ainult mõned päevad enne keemiarelva kasutamist president Bashar al-Assadi juhitud võimude poolt. Väidetud on ka, et Agramunt on üks saadikuid, kes on viimase kümne aasta jooksul kõige sagedamini Aserbaidžaani külastanud ENPA liige.

ENPA on sattunud viimasel ajal mitmesse korruptsiooniskandaali, kuna mõnesid selle liikmeid süüdistatakse niinimetatud kaaviaridiplomaatias, mis tähendab, et autoritaarsed riigid kasutavad teiste riikide saadikuid ära oma huvide esindamiseks.

ENPA on Euroopa vanim rahvusvaheline parlamentaarne assamblee, mille esimene istung toimus 1949. aasta 10. augustil. Euroopa Nõukogu, kuhu praegu kuulub 47 riiki, roll on kaitsta liikmesriikide põhiväärtusi: inimõigusi, õigusriigi põhimõtteid ja demokraatiat.