Hispaania ärgitas Katalooniat kohalikke valimisi korraldama

"See oleks hea algus selle mõra lappimiseks ... kohalike valimiste kaudu," ütles pressikonverentsil valitsuse kõneisik Ignacio Mendez de Vigo.

Hispaania valitsus võttis reedel vastu määruse, mis teeb ettevõtetele lihtsamaks nende juriidilise aadressi Katalooniast mujale viimise.

Riigi majandusministeeriumi teatel on samm vastus ettevõtlussektori nõudmistele, mis on tekkinud seoses regioonis valitseva ebakindlusega.

Neljapäeval teatas Hispaania suuruselt viies pank Sabadell, et viib oma peakontori Katalooniast minema, tulenevalt Kataloonia juhtide ähvardustest kuulutada välja piirkonna iseseisvus.

Šveits on kontaktis Hispaania-Kataloonia kriisi mõlema poolega

Šveits teatas reedel, et on kontaktis Hispaania-Kataloonia poliitilise kriisi mõlema poolega, kuid rõhutas, et ametlik vahendamine ei saa alata enne, kui mõlemad leerid on valmis.

Kataloonia president Carles Puigdemont on palunud pühapäevasest iseseisvusreferendumist põhjustatud kriisi rahvusvahelist vahendamist, Hispaania võimud nõuavad aga Kataloonia valitsuselt eeltingimusena iseseisvuse väljakuulutamise plaanist loobumist.

Šveitsi välisministeerium ütles avalduses, et Kataloonia küsimus on Hispaania sisepoliitika, milles Šveits ei saa seisukohta võtta, küll aga on ta veendunud rahumeelses lahenduses dialoogi teel.

"Šveits on kontaktis mõlema poolega, aga hetkel ei ole tingimusi vahendamiseks," ütles välisministeerium. "See saab toimuda üksnes mõlema poole soovil."