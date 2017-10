Briti peaminister Theresa May ütles, et tal on valitsuse täielik toetus. Konservatiivse partei endine juht Grant Shapps on öelnud, et korraldada tuleks uue juhi valimised.

Grant Shapps ütles BBC-le, et umbes 30 konservatiivist parlamendisaadikut, nende seas viis endist ministrit toetavad tema üleskutset uue juhi valimiseks.

"Minu arvates me ei saa niimoodi edasi minna," sõnas ta.

Spekulatsioonid uue juhi üle hakkasid ringlema pärast seda, kui May otsustas kuulutada välja erakorralised valimised ning konservatiivid kaotasid parlamendis enamuse.

Kui Maylt küsiti juhivahetuse spekulatsioonide kohta, vastas ta, et riigil on vaja rahulikku juhtimist ja seda pakub just tema.

"Riik vajab rahulikku juhtimist ja seda pakun mina oma valitsuse täieliku toetusega," rääkis ta.

May sõnul andis tema hiljutine kõne Firenzes Brexiti läbirääkimistele tõelise hoo ning ta kavatseb järgmisel nädalal viia parlamendisaadikud kurssi enda plaanidega seoses "tavaliste tööinimeste perekondade aitamisega energiaarvete lae abil".

Pärast ebaõnnestunud sõnavõttu kolmapäeval toimunud konservatiivide aastakongressil on Briti meedias spekuleeritud selle üle, et peaminister Theresa May võib tagasi astuda. Sky News aga kinnitas neljapäeval valitsuse pressiteenistusele viidates, et valitsusjuhil mingit sellist kavatsust ei ole.