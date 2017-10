Sel nädalal selgus lõplikult, millised vallad omavahel liituvad ning mis saab uute valdade nimeks. Pärast kohalike omavalitsuste valimisi sel sügisel jõustub haldusreform ning varasema 183 valla asemel jääb järgi 64. Linnade arv väheneb poole võrra ehk 30-lt 15-le. Mis on uute valdade nimed ja kas maakondlik kuuluvus on endine? Seda näeb allolevast otsingust.

Aasta ettevõte on Magnetic MRO AS

Eesti väiksemates omavalitsustes on probleeme lagunevate kortermajadega, mille elanikud on sattunud sisuliselt võlavanglasse. Eesti korteriühistute liidu juhatuse liige Dagmar Mattiiseni hinnangul peab omavalitsus ühistu probleemidesse jõulisemalt sekkuma ning kui ei saa nõuga, siis tuleb küsimused lahendada jõuga.

Eesti tutvustab eesistujana pea kõigil üritustel ülejäänud Euroopa Liidule e-valitsuse digiteenuseid, mille põhilise kasuna nimetatakse tihtipeale tõhusust ja aja kokkuhoidu. Tänasel e-valitsemise konverentsil tõdes Euroopa Komisjoni Teadusuuringute Ühiskeskuse asepeadirektor Maive Rute, et see argument pole kuigi veenvaks osutunud.

Euroopa Liidul on juba politseiagentuur Europol, kuid selle volitused on piiratud.

Septembris peetud kõnes kutsus Emmanuel Macron üles Euroopa luureagentuuri looma, et riikidevahelisi sidemeid tihendada. Euroopa siseasjade volinik Dimitris Avramopoulos ütles samal kuul, et ühine luuresüsteem aitaks ennetada terrorirünnakuid.

Samuti leiavad Saksamaa luurejuhid, et viimase aja terrorirünnakud Euroopas on luureagentuuride koostööd kiirendanud ja tõhustanud. Lisanduv ELi luureagentuur nõrgestaks seda koostööd.

Nii tema kui Kahl on rahul ELi liikmesriikide luureagentuuride praeguse koostööga. Mõlemad leiavad, et kõige paremini saab teistelt riikidelt infot kahepoolse infovahetuse käigus, sest nii liigub teave kõige kiiremini.

"Kui me selle loome, tekitame bürokraatlikud topeltstruktuurid nii Euroopa tasandil kui ka riigi sees. See duaalsus vähendaks tunduvalt meie efektiivsust," lausus Maassen.

