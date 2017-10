Keskkonnakaitsjad leiavad oma kaebuses muu hulgas, et otsuse koostamisel ei rakendanud Tallinna halduskohus keskkonnaasjades kohalduvat ettevaatuspõhimõtet, millest lähtuvalt on hoopis vastustaja kohustis veenda nii avalikkust kui ka kohut selles, et plaanitud tegevus on ohutu, mitte vastupidi, seisab rohelise liikumise pressiteates.

“Meie eesmärk on seista selle eest, et sarnastes olulistes keskkonnahoiu küsimustes tegutsetaks ettevaatusprintsiibist lähtuvalt. Keskkonnamõju hindamise läbiviimise protsessi tulemus peaks olema läbipaistev ning kõiki pädevaid osapooli kaasav lahendus, mis päädiks suurenenud keskkonnakasuga,” ütles MTÜ projektikoordinaator Mihkel Annus.

MTÜ Eesti Roheline Liikumine vaidlustas Tallinna linnavalitsuse tänavu aprillis väljastatud Reidi tee ehitusloa. Liikumine leiab, et Russalka monumendi ümbrust läbivale ja mere täitmist kavandavale teeprojektile pole tehtud seadusekohast keskkonnamõjude hindamist.

Reidi tee teine etapp kujutab endast 1,7 km pikkuse sõidutee ehitamist, mis algab Ahtri ja Jõe tänava ristmikult ning lõppeb Russalka monumendi juures Pirita tee ja Narva mnt ristmikul.

Tallinna halduskohus andis 30. mail rohelise liikumise kaebuse peale esialgse õiguskaitse ehk peatas Reidi tee ehitusloa. Tallinna linnavalitsus vaidlustas ehitusloa peatamise 15. juunil.

Ringkonnakohus otsustas 7. juulil Reidi tee ehitusloa lõplikult peatada kuni kohtulahendini, leides, et keskkonnale ja linnaruumile tehtav kahju kaalub üles tee ehitamise huvi.

6. septembri otsusega jättis Tallinna halduskohus aga rohelise liikumise kaebuse rahuldamata, andes nii Reidi tee ehitamisele rohelise tule.