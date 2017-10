Google, Facebook ja Amazon koguvad ja kasutavad andmeid nii suurtes kogustes ja tõhusalt, et on õppinud oma kasutajaid väga hästi tundma – paremini, kui valitsusasutused, rääkis Brown eesistumise raames toimunud e-valitsemise konverentsil Tallinnas.

Tema sõnul täidavad tehisintellekt ja valitsus üldjoontes sama ülesannet: mõista ühiskonna vajadusi, võtta selle põhjal vastu otsuseid ning elluviidud poliitikaid kontrollida.

"Valitsus on tehnoloogia, mille me oleme inimestena loonud. Halb uudis on see, et valitsus ei suuda tihti tuua tulemusi, mida ühiskond ootab," möönis Brown. "Ülemaailmsed trendid näitavad, et kodanikel on üha vähem usku valitsuste võimesse teha seda, mida nad ootavad. Võib-olla on inimesed kaotamas usku tehnoloogiasse, mida me kutsume valitsuseks ja mille peale me oleme lootnud sadu ja sadu aastaid."

"Kui Amazon mõistab mind paremini kui mu tervishoiuteenuse pakkuja, siis ma hakkan kahtlema, kas valitsus täidab üldse oma eesmärki," oli mõjuanalüütik kriitiline. "Kui see lõhe suureneb, saavad inimesed aru, et valitsus on ajast maha jäänud ja inimesed on vähem nõus makse maksma, on vähem nõus toetama sotsiaalteenuste pakkumist valitsuse kaudu – sellest ei tule head."

Browni sõnul peavad valitsused ja avalikud asutused mõtlema, kuidas oma andmestrateegiat ühtsemaks muuta, et tehisintellekti arenguga sammu pidada. Juba praegu on tehisintellekt tema kinnitusel teatud otsuste tegemisel inimestest tõhusam, meditsiinis näiteks kasvajate tuvastamisel ja analüüsimisel.

Üha enam saab aga tehisintellekti lisaks seesugusele praktilisele tegutsemisele võtta kasutusele ka poliitikate kujundamisel, näiteks otsustamisel, mida saaks valitsus kasvajate esinemise vähendamiseks teha. Jaapan ja Singapur on selles suunas juba samme astunud.

Kui praegu suudab tehisintellekt lihtsasti asendada masinate keelde kodeeritavaid ja tõlgitavaid teenuseid, siis üha enam suudab see täita ka professionaalseid funktsioone, rääkis Brown. Näiteks võib tehisintellekt võtta üle teatud ülesanded arstidelt ja õpetajatelt.

"Kujutlege, et teil on arst taskus, teie nutitelefonis, kes teab teie meditsiiniajalugu, teie praeguseid tervisesignaale, kuidas te end tunnete. Te saate arstiga vestelda igal ajal, mil soovite – see on äärmiselt mugav teenus," kirjeldas Brown. "See ei asenda tingimata päris arsti, sest võib-olla soovite te ikkagi inimesega rääkida, saada vahendatud teenust, aga sellegipoolest võib tulevikus paljud arstide, õpetajate, sotsiaaltoetuste nõustajate ülesanded võtta üle tehisintellekt."

E-valitsemise konverentsi esinemised on järelvaadatavad.