Leedu Raudtee kaalub Komisjoni otsuse vaidlustamist

Esmaspäeval trahvis Euroopa Komisjon Leedu Raudteed 28 miljoni euroga, kuna too võttis üles Läti ja Leedu vahelise Mažeikiai-Renge raudteejupi eesmärgiga konkurentsi nõrgendada.

"Pärast Euroopa Komisjoni otsuse analüüsimist saame otsustada mida edasi teha. Üks võimalus on kaevata asi edasi, et trahvi vähendada või tühistada. Edasi kaebamine on juba laual, sest summad on väga suured, eriti kuna võidakse nõudmisi suurendada ja summa võib tõusta 100 või 200 miljoni euroni," rääkis Bartuška.

Tema sõnul on üks esimesi samme Leedu Raudtee restruktureerimine taristu, kaubaveo ning reisijate veo firmadeks ühise emafirmaga.

"Mida me tänasel päeval realistliku stsenaariumina näeme, on ettevõtte jagamine tütarfirmadeks emafirmaga. Selline korraldus on ka Euroopa suurriikides, nimelt Saksamaal ja Prantsusmaal," sõnas tegevjuht.

Bartuška sõnul peetakse juba kõnelusi Poole Orleni Leedu tütarfirmaga, mis esialgse kaebuse Euroopa Komisjoni esitas ning on plaanis asja arutada ka Lätiga.

"Oleme alati valmis arutama asju oma partneritega ning leidma ka keerulistele probleemidele, nagu Renge, lahendusi. Arutame asja nii Orleni kui Läti partneritega, kompromissi leidmine sõltub osapooltest. Räägime juba Orleniga," ütles Bartuška.

Bartuška ei kommenteerinud Leedu peaministri Saulius Skvernelise avaldust, kus viimane ütles, et Leedu Raudtee on Orlenile teinud pakkumise vähendada tariife vastutasuks Mažeikiai-Renge raudteejupi mitte taastamisele.