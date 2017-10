1. Oksana Kalinskaja reklaam kommunaalarvel

Valimiste Valvurite viimase autahvli esimene koht: Oksana Kalinskaja reklaam kommunaalarvel Autor: Valimiste Valvurid/ERR

Valimiste valvur Andrei Liimets ütles "Ringvaates", et tegemist on väga kummalise rikkumisega, mis ei ole iseenesest justkui väga suur valimistava rikkumine.

"Aga see on nii ebatavaline, meie jaoks esmakordne, et see kohe püüdis valvurite tähelepanu. Nimelt ühe Akadeemia tee elamu elanikud leidsid eelmisel nädalal oma postkastist tavalise kuualguse kommunaalarve ja sellel oli arveridade all ka üks südamlik teade neile: "Palun toetada mind kohaliku omavalitsuse valimistel". Selle teate oli sinna pannud Keskerakonna kandidaat Oksana Kalinskaja, kes on ühtlasi selle korteriühistu esimees," selgitas Liimets.

"Probleem on selles, et tegemist on võimupositsiooni ärakasutamisega. Teiseks, ilmselt ka korteriühistu vahendite mitteotstarbelise kasutamisega," lisas valimiste valvur.

2. Kandidaati mustav lendleht Maardust

Valimiste Valvurite viimase autahvli teine koht: kandidaati mustav lendleht Maardust Autor: Valimiste Valvurid/ERR

Liimets tõi välja, et kui eelmisel nädalal jõudis Lasnamäel paljude inimeste postkasti lendleht, milles mustati Edgar Savisaart, siis seekord jõudis elanikeni sarnane lendleht Maardus. Lehel loeti üles ühe Edgar Savisaare Valimisliidu kaaslase miinuseid.

"Selle probleem on see, et aru saada pole, kes lendlehe täpselt sinna pannud on. Lihtsalt on palutud maardulastel valvas olla. Aga siin on tegemist lihtsalt antireklaamiga ühele kandidaadile, tegemist on inimese mustamisega. Me ei otsusta, kas need väited on õiged või mitte, küll aga ei kiida me heaks, kui pole mingit positiivset programmi, vaid lihtsalt ühte kandidaati sarjatakse," rääkis Liimets.



3. SDE punane kaart EKRE-le

Valimiste valvurite V "autahvli" III koht: sotside reklaam, mis sarjab EKRE-t. Autor: ERR

Eelmise nädala alguses oli Eesti Päevalehe kaanel Sotsiaaldemokraatliku Erakonna (SDE) reklaam, kus näidatakse punast kaarti Eesti Konservatiivsele Rahvaerakonnale (EKRE).

"Tundub, et kui aastaid on Eesti poliitikas möllanud Keskerakonna ja Reformierakonna suur vastasseis, siis nüüd EKRE ja SDE ehitavad samasugust maailmavaatelist lõhet. Ma kardan, et see ei saa hea olema Eesti poliitkultuurile tulevatel aastatel. See on vastandamine, mis valimiste valvuritele ei meeldi, siin pole ühtegi sotsiaaldemokraatide enda lubadust," rääkis Liimets.

"Valimiste valvurid tahaksid sellistele vastandavatele reklaamidele eelkõige punast kaarti näidata," lisas ta

4. Jaga-ja-laigi kampaaniad sotsiaalmeedias

Neid on olnud igal nädalal mõni, aga seni pole need autahvlile mahtunud. Nüüd loetlevad valvurid üles mitu näidet:

1) Valimisliit Viimsi ettevõtlikud kutsub sõnamängu mängima;

2) Valimisliit Meie Saaremaa loosib võid...

3) ... ja kondoome;

4) Valimisliit Elvamaa Esimesed loosib välja kinkekaarte, massaaže ja muud;

5) Jõgevamaa noored loosivad välja peopaketi saunaga.

"Kandidaadid on olnud väga agarad valimiskampaanias sotsiaalmeediat kasutama ja võib-olla kõige negatiivsem näide sellest on reklaamid, kus palutakse näiteks Facebooki kasutajal mingit postitust, mingit pilti, mingit valimisprogrammilist seisukohta jagada, laikida. Selle vastu omakorda lubatakse mingeid meeneid," selgitas Liimets.

"Meeneid antakse tavaliselt selle eest, et ma olen olemas, palun. Aga siin tahetakse konkreetselt jagamist. Hea valimistava pole küll seda otseselt sõnastanud, et selline tegevus oleks keelatud, küll aga me oleme sõnastanud, et valija häält ei tohiks osta. See on selline piiripealne asi - siin küll ei osteta otseselt häält, küll aga ostetakse seda, et sa seda poliitilist seisukohta jagaksid," rääkis ta.

Liimetsa sõnul kaubastab selline kampaania poliitikat ja kodaniku käitumist.

5. Keila valla beebipidu

Tavaliselt toimub see linnavalitsuse korraldatud üritus jaanuaris. Nüüd aga pidutseti mingil põhjusel just valimiste-eelsel ajal.

Esmaspäeval, 9. oktoobril kell 11 arutavad Keskerakonna kampaania üle Keskerakonna liige ja Põhja-Tallinna linnaosavanem Raimond Kaljulaid, valimiste valvur Marek Reinaas ja saatejuht Rain Kooli.

"Igas jaanuaris toimub Keila vallas üritus, kuhu kutsutakse kõik aasta jooksul sündinud lapsed, aga sel aastal on see tõstetud just vahetult enne valimiste aega. See jätab mulje, et tegemist on lihtsalt enda valimiste-eelse eksponeerimise kohaga," kommenteeris Liimets.

Ta tõdes, et Keila valla kodanikelt on tulnud läbi nädalate erinevate ürituste kohta väga palju kaebusi, võib-olla isegi rohkem kui Tallinnast.

"Näiteks soojatorustiku avamine, kanalisatsiooni avamine," lisas Liimets.

Valimiste valvur tõdes, et kõige suuremad hea valimistava rikkumised ei jõua ilmselt "autahvlile", sest neid on kohati raske tõestada ja keeruline on aru saada, mis täpselt toimus. "Need tulevad võib-olla alles tagantjärele välja, kui erakondade rahastamise järelevalve komisjon hakkab näiteks numbritega vaeva nägema," rääkis ta.