Saaremaa majandust veab tööstus

Kuigi Saaremaad teatakse hea turismisihtkohana, ei ole turismisektoril saare majanduses kandvat osakaalu. Statistika näitab, et Saare maakonna majandusvedur on hoopis tööstus ja selle valdkonna üha suurenev eksport.

Saaremaa majandus on viimase aastakümnaga muutunud oluliselt mitmekesisemaks ja majandusanalüütikute hinnandul ei tohiks mõnes majandussektoris aeg-ajalt toimuvad tagasilöögid halvata saare eluolu väga teravalt, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Viimastel aastatel on Saare maakonnast saanud teiste maakondadega võrreldes ka oluline eksportija.

"Sellel aastal on tõesti selge buum. Kui me võtame mõned aastad tagasi, siis nii tugevat ekspordi kasvusurvet pole olnud. Ja kui minu statistika paika peab, siis me oleme maakondadest üks suurema osakaaluga eksportijaid," selgitas Saaremaa Arenduskeskuse ettevõtluskonsultant Urmas Treiel.

Kui suurimad eksportijad käibe poolest on näiteks elektroonikatööstuses, laevaehituses ja ja toiduainetetööstuses, siis ka Eestimaa suurim, enam kui 3000 nuumveist kasvatav Tuule Grupp, kes avas reedel oma enam kui 800-kohalise nn veiste sünnitusmaja ehk ammlauda, näeb ka veiseliha ekspordis suurt potentsiaali. Selleks on aga vaja tootmist veelgi suurendada.

"Praegu meil jääb 80-90 protsenti ikka Eestisse. Meie eesmärk on jõuda oma toodanguga välja, sest tegelikult meil ostjaid oleks hästi palju, kui me ainult suudaks anda 4-5 korda rohkem. Läheks Šveitsi, Prantsusmaale, Türki, aga nad tahavad saada ikka konteinereid nädalas, kümneid tonne. Hinda nad maksaksid oluliselt suuremat kui meil sisehind on," rääkis Tuule Grupi juht Vjatšeslav Leedo.

Kogu Eesti majandust võib aga lähemate aastate jooksul mõjutada oluline fakt, et varasemate aastatega võrreldes on neil aastatel lähtuvalt demograafilisest situatsioonist tööjõuturule tulemas suurusjärgus 40 protsenti vähem töölisi.