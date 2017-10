Noored arstid eelistavad suurlinnade haiglaid

Lähiaastad võivad Eesti haiglatesse tuua senisest veelgi suurema arstide puuduse, sest sotsiaalministeeriumi kinnitusel on praegu ligi pool töötavatest arstidest 55-aastased või vanemad. Iga ülikoolist tulev noor arst on aga oma valikutes vaba ja paraku on neile tulevast karjääri silmas pidades eelistatumad kohad ikkagi suurlinnade suurhaiglad.

Tulevased arstid õmblevad Kuressaare haiglas seanahka - selline tegevus on üks mitmest, millega haigla võõrustas Tartu ülikooli arstiteaduskonna tudengeid, eesmärgiga oma haiglat tulevastele arstidele juba praegu märgatavaks teha, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Siin kindlasti oodatakse väga. Ikkagi oma kodu on siin ja see on kõige suurem pluss," rääkis Johanna Sepp. Tema veel ei tea, kas läheks pärast kooli lõppu Kuressaare haiglasse tööle. "See on kindlasti üks tugev variant ja tuleb kaaluda," lisas ta.

Nagu paljudes teistes Eestimaa haiglates oleks ka Kuressaare haiglal koheselt tööd pakkuda mitmele arstile.

"Muidugi on meil uksed lahti koheselt silmaarstile, psühhiaatrile, günekoloogile ja samuti on väiksema osatähtsusega vajadus sisearstile ja kirurgile," loetles Kuressaare haigla juht Märt Kõlli.

Tänu haiglat tutvustavatele päevadele on viimastel aastatel Kuressaares praktikal käinud juba kümneid arstiteaduskonna tudengeid.

"Sellise maakonnahaigla kohta on siin väga head võimalused. Loomulikult ei tehta siin selliseid erialaseid uuringuid nagu PERH-is, aga tegelikult on tudengile-praktikandile siin super, sest just inimesega kontakt on siin väga käega katsutav. Kui palju näiteks kirurgid patsiendile pühendavad, on minu meelest lausa fenomenaalne," rääkis praktikant Mart Reim.

Ühest aastatetagusest Kuressaarde praktikale tulemisest ongi Saaremaal pärast mitmeid aastaid taas üks noor arst jälle juures.

"Ma sattusin neli aastat tagasi täiesti juhuslikult elus esimest korda Saaremaale, mulle hakkas siin meeldima. Nüüd olen neli aasta siin õpingute vältel kogu aeg käinud ja peale lõpetamist tulingi täiskohaga Saaremaale," rääkis Mihkel Laidna.

Haigla juht tunnistas, et ega erilisi veenmis- ja meelitamisvõtteid neil noorte arstide saamiseks kasutada pole. Haigekassa poolt tellitud ravijuhtumeid on täpselt nii palju kui on ja paraku ei saa haigla näiteks omalt poolt lubada uuele arstile ka tuhatkonna euro võrra suuremat palka, isegi kui raha selleks oleks.

"See oleks väga ebaeetiline, kui meil ka see tuhat eurot oleks, sest inimesi tuleb ju alati võrdselt kohelda ja millise näoga me vaataksime siis otsa oma tänastele suurepärastele spetsialistidele," sõnas Kõlli.

Sotsiaalmiisteerium on viimasel viiel aastal toetanud lähtetoetuse näol siiski neid 30 noort arsti kuni 15 000 euroga, kes on tööle asunud väljaspoole Tallinna ja Tartu suurhaiglaid.